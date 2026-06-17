Tribunal federal mantiene la condena contra la exjueza Hannah Dugan por ayudar a un inmigrante a evadir a ICE

Publicado por Luis Francisco Orozco 17 de junio, 2026

El juez federal de distrito Lynn Adelman se negó este martes a revocar la condena de la exjueza de Wisconsin Hannah Dugan, quien fue declarada culpable de ayudar a un inmigrante indocumentado a evitar ser arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Adelman rechazó la solicitud de Dugan para que se reconsiderara su condena y no fijó una nueva fecha para la sentencia.

“Durante los argumentos orales, la acusada señaló que ICE sale todos los días a intentar arrestar personas en la calle”, escribió Adelman en su fallo. El juez hizo eco del argumento de la defensa al escribir: “Dado que se estima que hay 10 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos, ¿significa eso que existen 10 millones de procedimientos pendientes?”.

El juez agregó además que Dugan “insiste en que debe existir algún tipo de formalidad, es decir, un procedimiento ante una agencia en el que participen partes que intentan llegar a una determinación, una adjudicación”. De igual forma, señaló que “El problema para la defensa es que este caso no involucró un encuentro aleatorio en la calle. Fue una operación dirigida, llevada a cabo de conformidad con los procedimientos de la agencia, incluida la emisión de una orden de arresto para una persona específica, Eduardo Flores-Ruiz”.

Un jurado declaró culpable a Dugan de cargos relacionados con obstrucción en diciembre. Enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión por el cargo más grave, aunque los acusados sin antecedentes penales rara vez reciben la sanción máxima. El caso surgió a raíz de un incidente en el que Flores-Ruiz compareció ante el tribunal de Dugan para responder a tres cargos menores de agresión, mientras seis agentes y oficiales federales esperaban afuera. Los fiscales afirmaron que Dugan lo dirigió hacia una salida privada para evitar a los agentes. Posteriormente, grabaciones del tribunal captaron a la jueza diciéndole a su taquígrafa que ella “recibiría las críticas” por permitir que Flores-Ruiz se marchara.

Desde entonces, Flores-Ruiz ha sido deportado de Estados Unidos. Su caso, junto con la condena de Dugan, se desarrolló en medio del endurecimiento de las medidas de control migratorio impulsadas por la administración Trump en todo el país.