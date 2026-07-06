Daños importantes tras el paso del supertifón Bavi por las islas estadounidenses

Publicado por Williams Perdomo 6 de julio, 2026

El supertifón Bavi, con una fuerza equivalente a un huracán categoría 5, embistió este lunes los territorios estadounidenses de las islas Marianas del Norte y Guam, en el Pacífico, donde las autoridades recibieron reportes de "grandes daños".

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) indicó que la totalidad de la isla de Rota, la más meridional de las Marianas del Norte, se encontraba en el ojo del tifón, el cual se alejaba "muy lentamente" hacia el oeste.

Pero el conjunto de islas, situado a unos 9.600 kilómetros al oeste del territorio continental de Estados Unidos, aún soportaban a mediodía intensos vientos y aguaceros que obligaron a los pobladores a permanecer en casa.

Cuando el ciclón tocó tierra la mañana de este lunes, el NWS urgió a los 1.500 habitantes de Rota "trasladarse inmediatamente al interior o un refugio YA".

Autoridades de Rota, a menos de 80 kilómetros al norte de Guam, recibieron informes de "grandes daños", que no pudieron cuantificar debido a las dificultades con las comunicaciones.

"Estamos resistiendo. Estamos sufriendo fuertes vientos e inundaciones... Algunas personas ya están reportando daños importantes", dijo Lou Rosario, oficial de información pública del Centro de Operaciones Municipales de Rota.

Según Rosario, los servicios de telefonía móvil se cayeron debido al colapso de una torre de transmisión.