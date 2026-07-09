Trump sobre Irán: "Quiere llegar a un acuerdo desesperadamente"

Publicado por Williams Perdomo 9 de julio, 2026

El presidente Donald Trump afirmó que Irán "llamó hace un rato" y que el régimen iraní "quiere llegar a un acuerdo desesperadamente", durante declaraciones realizadas a periodistas a bordo del Air Force One, de regreso a Estados Unidos tras asistir a la cumbre de la OTAN en Turquía.

Trump aseguró que desconoce si Teherán es "digno de llegar a un acuerdo" o si cumpliría cualquier compromiso alcanzado. Al ser consultado sobre los ataques iraníes contra tres buques comerciales en el estrecho de Ormuz ocurridos a comienzos de esta semana, respondió que Irán está "algo loco" y "un poco fuera de control", aunque insistió en que "quieren llegar a un acuerdo, desesperadamente".

Horas antes, el mandatario había señalado que consideraba que el alto el fuego de 60 días alcanzado con Irán a mediados de junio había "terminado", aunque indicó que permitiría que continuaran las conversaciones de paz.

Mientras tanto, Estados Unidos lanzó ataques contra decenas de objetivos en Irán, incluida la línea ferroviaria entre Teherán y Mashhad, pocas horas antes del entierro del difunto líder supremo Ali Khamenei en la ciudad de Mashhad, en el este del país.

La ofensiva, realizada antes del funeral en la ciudad natal de Khamenei, se produjo durante un segundo día consecutivo de intercambios de ataques aéreos entre Estados Unidos e Irán, poniendo a prueba un frágil alto el fuego mientras ambas partes mantienen la disputa por el control del estratégico estrecho de Ormuz.

En los mercados financieros, el petróleo, las bolsas y el dólar mostraron una evolución más estable el jueves, mientras los inversores evaluaban las perspectivas de los esfuerzos diplomáticos en Oriente Medio tras los nuevos ataques entre Washington y Teherán.

Los precios del crudo registraron avances, aunque mucho más moderados que el miércoles, cuando Trump afirmó que el frágil alto el fuego entre ambos adversarios había terminado después de los ataques recíprocos.