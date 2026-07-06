Lluvias, riesgo de inundaciones y calor peligroso marcarán el inicio de la semana

Publicado por Williams Perdomo 6 de julio, 2026

El riesgo de lluvias intensas e inundaciones repentinas continuará durante el inicio de la semana en el Atlántico Medio y el noreste del país, mientras que el calor peligroso persistirá en el sureste del país, según el pronóstico del Centro de Predicción Meteorológica.

El organismo prevé que un frente de desplazamiento lento y varias áreas de baja presión favorezcan múltiples rondas de lluvias y tormentas eléctricas el martes. Al mismo tiempo, las temperaturas descenderán a valores normales o por debajo de lo habitual en buena parte del noreste, el Atlántico Medio y el valle de Ohio.

La mayor amenaza de precipitaciones se concentrará desde el alto valle de Ohio hasta el sur de Nueva Inglaterra. Aunque las condiciones serán menos favorables que las del día anterior para la formación de vientos destructivos generalizados, algunas tormentas todavía podrían generar ráfagas localmente dañinas.

Mientras tanto, el calor seguirá afectando al sureste del país. Se esperan temperaturas máximas ampliamente superiores a los 32 °C (90 °F) desde las Carolinas hasta el norte de Florida, acompañadas de una elevada humedad y temperaturas nocturnas entre los 21 y 27 °C (70 a cerca de 80 °F). Estas condiciones mantendrán un riesgo elevado de enfermedades relacionadas con el calor, especialmente para las personas sin acceso a refrigeración adecuada o hidratación suficiente.

En las llanuras del sur y el sureste continuarán desarrollándose tormentas, algunas de ellas fuertes o severas, con posibilidad de granizo de gran tamaño y vientos dañinos, especialmente desde el Panhandle de Texas hacia el centro-norte del estado. Para este lunes se prevé un tiempo más seco en el sur de las Altas Llanuras, aunque podrían formarse tormentas con vientos dañinos más al este, particularmente en el bajo valle del Misisipi.