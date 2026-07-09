Otros siete condados se plantean separarse de Illinois, gobernado por los demócratas, para crear un nuevo estado

Publicado por Jim Talamonti | The Center Square 9 de julio, 2026

Los votantes de siete condados de Illinois tienen la oportunidad de unirse a otros 33 que aprobaron referéndums para estudiar la posibilidad de formar un nuevo estado independiente del condado de Cook.

Las medidas se someterán a votación este noviembre en los condados de Coles, Gallatin, Hamilton, Henderson, Macoupin, Monroe y Saline.

El legislador estatal Brad Halbrook, republicano por Shelbyville, afirmó que los ciudadanos están frustrados con lo que está sucediendo en Springfield.

"No ven que nada vaya a cambiar para mejor, y cuando hablo de eso, ya sabes, me refiero a la Ley SAFE-T, a la Ley de Protección de las Comunidades de Illinois y a otras cuestiones sociales", declaró Halbrook a The Center Square.

Halbrook señaló que el gobernador J.B. Pritzker ha introducido más de 60 nuevos impuestos en ocho años.

"Se han transferido miles de millones de dólares de los ciudadanos y de las empresas a los presupuestos estatales o al tesoro público", afirmó Halbrook.

Halbrook propuso una resolución que va más allá de las medidas sometidas a referéndum e insta al Congreso a declarar a 101 de los 102 condados de Illinois como el 51.º estado de EE. UU.

La legislatura de Indiana ha presentado proyectos de ley para estudiar la incorporación de condados de Illinois al estado de los Hoosiers. El año pasado, un legislador del estado de Iowa propuso un proyecto de ley para incorporar varios condados del oeste de Illinois al estado de Hawkeye.

Los votantes de varios condados del este de Oregón han aprobado en los últimos años iniciativas populares a favor de la fusión con Idaho, pero las propuestas a nivel estatal para modificar las fronteras estatales no prosperaron.

El gobernador J.B. Pritzker se ha referido a la posibilidad de que los condados de Illinois se separen como un numerito.

Halbrook afirmó que separarse del condado de Cook sería una batalla cuesta arriba, ya que los demócratas, que cuentan con una mayoría abrumadora, no permitirán que su resolución salga adelante.

"Como mínimo, tenemos que mantener una conversación. Creo que eso es lo importante. ¿Por qué la gente quiere hacer esto? ¿Por qué no quieren quedarse aquí, en el estado de Illinois? Lo que estamos viendo esta primavera y este verano en tiempo real es que incluso los Chicago Bears están barajando la posibilidad de trasladarse al estado vecino de Indiana. ¿Por qué está ocurriendo eso?", afirmó Halbrook.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de intentar introducir cambios en el condado de Cook en lugar de presionar por la separación de Illinois, Halbrook respondió que la dinámica cambiaría si se modificara la legislación.

"Pero esa no es la prioridad de la mayoría cualificada. Estamos viendo cuáles son sus prioridades, que conducen a estos costes más elevados y a muchas otras cosas de las que hemos hablado aquí", afirmó Halbrook.

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