El FBI detuvo a Kerr Kriisa, exestrella del baloncesto de la NCAA por su presunta implicación en una estafa multimillonaria

Publicado por Israel Duro 5 de julio, 2026

Kerr Kriisa, conocido por su etapa como jugador de baloncesto de la NCAA en Kentucky fue detenido por el FBI en relación con una megatrama de fraude.

Según informó el sábado Kentucky Sports Radio, Kriisa, que también jugó como escolta en West Virginia, Arizona y Cincinnati durante su carrera universitaria en el baloncesto, está presuntamente relacionado con una estafa multimillonaria que se remonta a su etapa con los Mountaineers, de acuerdo con el informe.

Extradición a Virginia Occidental

Según lo que se sabe hasta el momento, el jugador de 25 años está siendo extraditado a Virginia Occidental, aunque no se proporcionaron detalles adicionales sobre las acusaciones.

Nacido en Estonia, Kriisa llegó a Arizona tras una destacada trayectoria internacional que incluyó etapas en Lituania y Alemania. El escolta pasó tres temporadas con los Wildcats, mejorando su promedio de puntos por partido cada temporada (2020-23).

La siguiente temporada la jugó en Virginia Occidental, promediando 11 puntos por partido —el más alto de su carrera—. No obstante, ese mismo curso fue suspendido con nueve partidos esa temporada por recibir beneficios no permitidos en Arizona.

8,8 puntos, 2,2 rebotes, 4,4 asistencias y 28,1 minutos en 127 partidos

Posteriomente, jugó una temporada en Kentucky (2024-25) y otra en Cincinnati (2025-26). Durante su etapa universitaria Kriisa promedió 8,8 puntos, 2,2 rebotes, 4,4 asistencias y 28,1 minutos en 127 partidos (106 como titular).

Recientemente se anunció que el escolta participaría en el equipo de Kentucky afiliado a The Basketball Tournament, La Familia.