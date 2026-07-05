Paul Pelosi, implicado en un choque de auto y fuga

Publicado por Israel Duro 5 de julio, 2026

Paul Pelosi, marido de la exspeaker demócrata de la Cámara de Representantes Nancy, se vio implicado en un incidente de choque de auto y fuga en el condado de Napa, en California, de acuerdo con las autoridades. Pelosi podría afrontar cargos por lo sucedido.

Según un comunicado de la Oficina del Sheriff del condado de Napa, Paul Pelosi conducía su descapotable marrón por Yountville, una pequeña localidad del condado de Napa, cuando empotró su vehículo contra un auto que se encontraba aparcado de manera legal en el arcén.

El marido de Pelosi llegó a detenerse brevemente, pero optó por continuar la marcha sin notificar el siniestro. Como consecuencia del impacto, el vehículo contrario registró "grandes daños". No se produjeron heridos por la colisión.

Detenido fuera de la localidad del accidente gracias a un testigo

Por desgracia para Pelosi, un testigo llamó al 911 describiendo lo sucedido y los vehículos implicados. A no tardar, los agentes del sheriff localizaron y detuvieron a Pelosi tras obervar graves daños en la parte delantera de su coche.

El esposo de la speaker emérita había salido de la localidad y fue parado en una carretera cercana, a aproximadamente un cuarto de milla de distancia. El octogenario señaló a los agentes que era consciente de que había chocado contra algo, pero que no estaba seguro de cuándo ni de qué había causado los daños en su vehículo.

Sin rastro de alcohol en la sangre

Tras realizarle las pruebas pertinentes, se determinó que Pelosi no presentaba rastros de alcohol en sangre en el momento del accidente. Por ello, la Oficina del sheriff trasladó el incidente al Departamento de Vehículos de Motor de California, que deberá iniciar un procedimiento para que determinar si Pelosi puede seguir conduciendo. Según las autoridades, se trata de algo "habitual" cuando está implicado un conductor de edad avanzada.

Puesto que se descartó la conducción bajo los efectos del alcohol y no se registraron heridos, Pelosi no fue arrestado y el Sheriff recomendó que se le impute un delito menor por haber huido del lugar del accidente.

Disculpas de Pelosi, que asumirá la responsabilidad de los daños causados

En un comunicado a los medios, un portavoz de la familia apuntó que “el señor Paul Pelosi se ha disculpado personalmente con el propietario del vehículo y le ha asegurado que asumirá la responsabilidad por los daños causados a su vehículo. La speaker emerita Pelosi no hará más comentarios sobre este asunto privado",