Un juez federal concede a Trump una gran victoria y ordena al DHS que restablezca las funciones de verificación de votantes del sistema SAVE

Publicado por Just The News 8 de julio, 2026

Un juez federal de Florida ordenó el martes ordenó al Departamento de Seguridad Nacional que restableciera algunas de las funciones clave de su sistema de Verificación Sistemática de Extranjeros para Derechos (SVE), que los estados utilizan para verificar la ciudadanía y la situación migratoria en los censos electorales.

La sentencia anula unasentencia de un juez de Washington D. C., quien determinó que las funciones del sistema SAVE, incluida una que permitía a los funcionarios verificar la condición de ciudadanía a través del número de la Seguridad Social de un residente, infringían la Ley de la Seguridad Social y la Ley de Privacidad al recopilar y utilizar indebidamente los datos personales de los estadounidenses.

El sistema SAVE se mejoró bajo la administración Trump para respaldar mejor los esfuerzos estatales en materia de integridad electoral, incluido el mantenimiento de los censos electorales estatales.

El juez federal de distrito T. Kent Wetherell II dictaminó que el DHS infringió un acuerdo con varios estados, entre ellos Florida, al desactivar dichas funciones. Wetherell aprobó el acuerdo el año pasado y ha mantenido la jurisdicción para velar por su cumplimiento.

"Los demandados están infringiendo claramente el acuerdo de conciliación, ya que es indiscutible que desactivaron las funciones de carga masiva y búsqueda por número de la Seguridad Social que el acuerdo exigía expresamente que tuviera el sistema SAVE", escribió en la resolución. "El hecho de que los demandados desactivaran esas funciones para cumplir con la orden [del juez] no cambia el hecho de que infringieron el acuerdo".

Wetherell determinó que las funciones no infringían la legislación federal y concluyó que las funciones de búsqueda por número de la Seguridad Social se ajustan al artículo 8 U.S.C. §1373, que prevalece sobre otras restricciones relativas a el intercambio de información sobre la ciudadanía o la situación migratoria, según Florida's Voice News.

El juez ordenó a los demandados que presentaran un informe de situación sobre el cumplimiento de la última orden antes del 14 de julio.

Misty Severi es periodista de Just The News. Puedes seguirla en X para más información.





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