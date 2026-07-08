Trump promete golpear "con fuerza" a Irán esta noche

Foto de Donald Trump durante la cumbre de la OTANAFP

El presidente Donald Trump afirmó el miércoles que tenía previsto atacar a Irán esa misma noche, tras declarar el fin del alto el fuego y reanudar los ataques contra el país a principios de esta semana.

"Les daré una pequeña advertencia: vamos a golpearles con dureza esta noche", afirmó durante una cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía.

Trump también opinó que consideraba que el alto el fuego había terminado definitivamente tras el último intercambio de disparos con munición real. La guerra comenzó a finales de febrero, pero se mantuvo en un estado de alto el fuego nominal durante semanas en medio de las negociaciones. Ese "alto el fuego" fue testigo de numerosos intercambios de disparos con munición real por parte de todas las partes en conflicto.

A pesar de haber firmado un memorando de entendimiento (MOU) con Irán para prorrogar el alto el fuego 60 días y trabajar en pos de un acuerdo a largo plazo, la frágil paz se derrumbó.

Ben Whedon es el corresponsal político jefe de Just the News. Síguelo en X.



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