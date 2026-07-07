Reino Unido: la justicia tumba la demanda del príncipe Enrique y Elton John contra el 'Daily Mail'

Publicado por Alejandro Baños 7 de julio, 2026

La justicia británica falló en contra del príncipe Enrique, duque de Sussex, y Elton John en su demanda contra el propietario del periódico Daily Mail, al que acusaban de obtener información de manera ilegal para entrometerse en sus vidas privadas.

Además del hijo menor del rey Carlos III y del cantante, otras personalidades presentaron demandas similares contra Associated Newspapers Limited (ANL) —empresa editora del Daily Mail—, como la actriz Elizabeth Hurley, expareja de Hugh Grant y actual pareja de Billy Ray Cyrus.

"Los demandantes no lograron demostrar las acusaciones que habían presentado. Por lo tanto, las demandas quedan desestimadas", dictaminó el Tribunal Superior de Londres, según informó AFP.

El duque de Sussex, John o Hurley aseguraban que ANL recurría a detectives privados para interceptar mensajes de voz, escucharon conversaciones telefónicas e incluso mintieron para la elaboración de artículos publicados entre 1993 y 2018.

En un comunicado, la compañía propietaria del Daily Mail celebró lo que considera como "una victoria aplastante" tanto para la labor del periódico y de sus periodistas como para "la libertad de prensa en general. Reclamaban una indemnización "sustancial".