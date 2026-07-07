La sospechosa del atentado con bomba en Mónaco contra un magnate ucraniano fue hallada muerta en Kiev

Publicado por AFP 7 de julio, 2026

La mujer de 39 años sospechosa de intentar matar a un empresario de origen ucraniano en Mónaco fue encontrada muerta en Ucrania con "heridas de bala en la cabeza", anunció el martes la policía de este país, que detuvo a dos sospechosos.

En un comunicado, la policía ucraniana identificó a la mujer como Anastasiia Berezovska, y dijo que "se ha encontrado el cuerpo".

Según las autoridades, fueron detenidos "dos individuos como sospechosos de asesinar a una mujer buscada por Interpol", a saber un exmiembro de las fuerzas del orden y un "empleado actual" de la dirección general de inteligencia ucraniana (GUR).

Se conoció también que Anastasiia Berezovska regresó el 1 de julio a Ucrania, donde estuvo en contacto con su familia y los dos sospechosos detenidos.

Los dos hombres en cuestión efectuaron en varias ocasiones pagos a cuentas pertenecientes a Berezovska, y podrían haber estado implicados también en el intento de asesinato en Mónaco, según añadió la policía en su comunicado.

El cuerpo policial afirmó que durante el registro en el domicilio del exmiembro de las fuerzas del orden, "se descubrió en el sótano un local que parece una sala de tortura".

La policía no precisó dónde se encontró el cuerpo de la mujer, pero precisó que tiene "heridas de bala en la cabeza", y que fue encontrado con "casquillos de revólver".

"Todas las informaciones de que disponen las fuerzas del orden ucranianas fueron transmitidas a los servicios de investigación del Principado de Mónaco", añadió la policía.

La justicia de Mónaco lanzó una búsqueda internacional para encontrar a esta mujer sospechosa de intentar asesinar con explosivos el 29 de junio a un empresario de origen ucraniano.

Las autoridades del Principado no confirmaron la identidad del blanco, pero según diferentes fuentes, se trata de Vadim Irmolaiev, un oligarca oriundo de Ucrania que adquirió la nacionalidad chipriota.