El papa León XIV insta a la "moderación" en el debate público en vísperas del 250º aniversario de la Independencia de EEUU

Publicado por Carlos Dominguez 3 de julio, 2026

El papa León XIV, en un mensaje difundido este viernes, hizo un llamamiento a rebajar la tensión en el debate político estadounidense, pidiendo expresamente "moderación" y "respeto de las opiniones ajenas" en vísperas del 250º aniversario de la Declaración de Independencia.

Nacido en Chicago, el pontífice se dirigió a sus compatriotas instando a buscar "puntos en común" y a trabajar por la "unidad" nacional. Durante su intervención, también resaltó el papel histórico de "las sucesivas olas de inmigrantes" que han "forjado el futuro del país".

El video del mensaje fue proyectado en el National Constitution Center de Filadelfia. En su alocución, León XIV también deseó que la conmemoración del 250º aniversario de la Independencia se convierta en una oportunidad para una "solemne renovación del compromiso" con los valores fundacionales de la nación.