Una fuerte tormenta hundió una embarcación en Wisconsin y dejó tres personas muertas

Publicado por Joaquín Núñez 3 de julio, 2026

Al menos tres personas murieron este viernes después de que una embarcación volcara en Geneva Lake, Wisconsin, durante una fuerte tormenta. Según informaron las autoridades locales, otras siete personas lograron ser rescatadas con vida.

Según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Walworth, la tormenta intensificó repentinamente, sorprendiendo a las diez personas que habitaban la embarcación afectada.

El hecho coincidió con el paso de una intensa línea de tormentas por el sureste de Wisconsin. El Servicio Meteorológico Nacional había emitido advertencias por tormentas severas e incluso alertas de tornado para varios condados de la región, donde se registraron ráfagas de viento de hasta 70 millas por hora, caída de árboles y otros daños materiales.

A falta de confirmación oficial, una fuente le dijo a CBS News Chicago que las tres víctimas eran menores de 13 años.

"Después de que la tormenta se disipara, todos estaban recuperando la compostura, y entonces se empezaron a escuchar las sirenas. Mi mamá era muy curiosa. Se acercó al lugar donde estaba la primera patrulla, y ahí había un par de padres que estaban muy angustiados, y ella escuchó —con sus propios oídos— que sus hijos estaban desaparecidos. A ella le parecieron tres", declaró Joseph Roberts, quien estuvo presente en el lugar de los hechos, en diálogo con CBS 58.

Las muertes también están siendo investigadas por la Agencia de Aplicación de la Ley de Geneva Lake y el Departamento de Recursos Naturales de Wisconsin.