La Administración del Seguro Social acelerará la inscripción en las Cuentas Trump para los niños elegibles

Publicado por JMorgan Sweeney | The Center Square | Just The News 7 de julio, 2026

Puede que el Departamento del Tesoro esté llevando a cabo la mayor parte del trabajo en lo que respecta a las Cuentas Trump, pero la Administración de la Seguridad Social también está trabajando para garantizar que las familias puedan inscribir fácilmente a sus hijos lo antes posible.

Con motivo del 250.º aniversario de Estados Unidos y un año después de que el presidente Donald Trump promulgara su emblemática ley fiscal —las cuentas de inversión con ventajas fiscales para niños establecidas por la Ley de Familias Trabajadoras y Recortes Fiscales—, estas cuentas entraron en funcionamiento. Las cuentas que cumplen los requisitos comenzaron a recibir el sábado la aportación federal única de 1.000 dólares. El lunes, el presidente Donald Trump hizo sonar las campanas de apertura de la Bolsa de Nueva York y del NASDAQ desde el Despacho Oval, lo que marcó el primer día de cotización de estas cuentas.

En un análisis de 2025, el Comité Conjunto de Fiscalidad estimó que las cuentas de Trump costarían más de 15.000 millones de dólares hasta 2034, a menos que el Congreso prorrogara el programa más allá del segundo mandato de Trump, según citó el Centro de Innovación en Política Económica. La organización sin ánimo de lucro «Comité para un Presupuesto Federal Responsable» previó que las cuentas costarían aún más – 17.000 millones de dólares para 2028 – cuando el proyecto de ley se convirtió inicialmente en ley.

Con aproximadamente 6 millones de niños inscritos hasta la fecha, la Administración de la Seguridad Social está actualizando las directrices para los hospitales y colaborando con los estados para garantizar que se incluya la posibilidad de inscribir a sus hijos en una 'Cuenta Trump' en los trámites de inscripción del nacimiento. De lo contrario, los padres tendrán que rellenar el formulario 4547 del IRS o descargar la aplicación Trump Accounts.

Tras las actualizaciones, los formularios de «Enumeración al nacer», que se utilizan para solicitar números de la Seguridad Social para los recién nacidos, incluirán «la creación automática de una Cuenta Trump».

«Daremos a los padres la posibilidad de inscribir a sus recién nacidos a través del programa de «Enumeración al Nacer» para que puedan aprovechar al máximo este programa desde el mismo día en que nace el niño», afirmó el comisionado de la SSA, Frank Bisignano, en un comunicado.

Según datos provisionales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en 2025 nacieron en EEUU más de 3,6 millones de niños.

Las cuentas Trump son cuentas de ahorro con ventajas fiscales similares a las cuentas de jubilación individuales tradicionales, salvo por unas normas específicas para los menores, y cuentan con una aportación inicial de 1.000 dólares financiada por los contribuyentes para las cuentas que cumplan los requisitos. Los padres pueden inscribir a todos los niños menores de 18 años que dispongan de un número de la Seguridad Social válido. Sin embargo, los niños nacidos entre 2025 y 2028 tienen derecho a una aportación única del Gobierno de 1.000 dólares.

De los 6 millones de afiliados actuales, alrededor de 1,4 millones cumplen los requisitos para recibir la aportación inicial de 1.000 dólares, según informan los medios de comunicación.

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