Bernardo de Gálvez, el héroe hispano que regresa al centro de la historia en el 250 aniversario

Publicado por Williams Perdomo 4 de julio, 2026

Cuando el país conmemora el 250 aniversario de su independencia, una figura hispana vuelve a ocupar un lugar destacado en la memoria histórica: Bernardo de Gálvez. El United States Postal Service anunció que el militar y gobernador español formará parte de la serie de sellos conmemorativos dedicados a esta efeméride, un reconocimiento que se suma a otros homenajes recibidos en las últimas décadas.

Nacido en Málaga en 1746, Bernardo de Gálvez fue nombrado gobernador de Luisiana en 1776. Según la Real Academia de la Historia, desde su llegada a Nueva Orleans desplegó una intensa actividad para apoyar a los insurgentes norteamericanos frente a Gran Bretaña, enviando armas, municiones, medicamentos y suministros a través del río Misisipi. La institución destaca que esta cooperación temprana permitió auxiliar a los ejércitos independentistas en campañas decisivas y convirtió a Gálvez en uno de los aliados más eficaces de la causa estadounidense.

Su papel fue mucho más allá del apoyo logístico. Tras la entrada oficial de España en la guerra contra Gran Bretaña en 1779, Gálvez dirigió una serie de campañas militares que cambiaron el equilibrio de fuerzas en el Golfo de México.

Las victorias que cambiaron la guerra

Bajo su mando, las tropas españolas conquistaron Baton Rouge, Mobile y finalmente Pensacola, considerada la principal base británica en la Florida Occidental. La toma de Pensacola en 1781 eliminó la presencia británica en la región y contribuyó a debilitar la capacidad militar de Londres en el teatro de operaciones norteamericano, según recoge la Real Academia de la Historia.

La institución también destaca la ayuda material canalizada desde Luisiana hacia los rebeldes norteamericanos, incluyendo pólvora, fusiles, mantas, medicinas y recursos financieros que permitieron sostener el esfuerzo militar de los colonos.

Del Capitolio a los sellos conmemorativos

El reconocimiento a su legado ha ido creciendo con el paso de los años. En 2014, el Congreso de Estados Unidos le concedió la ciudadanía honoraria, una distinción reservada a un reducido grupo de personalidades históricas. Su retrato cuelga en el Capitolio de Washington y, recientemente, la Armada estadounidense anunció que una de sus futuras fragatas llevará el nombre USS Gálvez.

La inclusión de su imagen en los sellos del 250 aniversario constituye un nuevo reconocimiento institucional a una figura cada vez más presente en la memoria histórica estadounidense.

El regreso de Gálvez a Nueva Orleans

Los homenajes también se han extendido a Nueva Orleans, ciudad estrechamente vinculada a su figura. En marzo de 2026, la estatua ecuestre de Gálvez regresó a la calle Canal después de varios años retirada debido a obras urbanísticas. El monumento había sido un regalo de España a la ciudad en 1976, coincidiendo con el bicentenario de la independencia estadounidense.

La restitución de la estatua fue celebrada por organizaciones y ciudadanos que defendieron la necesidad de preservar el recuerdo de una de las figuras más relevantes de la historia compartida entre ambos países.

Una oportunidad para reivindicar la herencia hispana

Para The Hispanic Council, la trayectoria de Bernardo de Gálvez constituye un ejemplo de la profunda relación histórica entre España y Estados Unidos. La organización considera que el 250 aniversario de la independencia representa una oportunidad para divulgar el papel desempeñado por España y por numerosos hispanos en la formación de la nación estadounidense.