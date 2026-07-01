El regreso de las Williams, ¿en peligro?

Publicado por Alejandro Baños 1 de julio, 2026

Una de las noticias deportivas más esperadas y mediáticas del año podría no producirse. El regreso de Serena y Venus Williams como pareja en el torneo de dobles femenino de Wimbledon podría estar en peligro debido a un imprevisto.

Serena, la menor de las hermanas más famosas de la historia del deporte, sufrió una torcedura de rodilla mientras disputaba la primera ronda del cuadro individual femenino del Grand Slam británico.

Una situación que podría condicionar la vuelta de las Williams como pareja, pese a que Serena y su representante, Jill Smoller, afirmasen que lucharán para que esa imagen sea realidad.

"Me torcí la rodilla al final del primer set, pero haré todo lo posible para estar lista para el torneo de dobles", señaló Serena después de perder frente a la australiana Maya Joint en tres sets (6-3, 6-7 y 6-3).

"Pudo abandonar el recinto el martes por la noche sin asistencia y está haciendo todo lo posible para estar lista para jugar el dobles a finales de la semana", dijo Smoller sobre su representada.

Pocos días antes de que comenzase Wimbledon, las hermanas Williams aceptaron la wild card —invitación especial para jugadores que, por falta de actividad reciente, no cuentan con el ranking suficiente para clasificarse de forma automática— que les otorgó la dirección del Grand Slam británico.

La última vez que las hermanas Williams jugaron juntas fue en septiembre de 2022, cuando se despidieron en el US Open.