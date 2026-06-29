Dos nuevos temblores sacuden Venezuela mientras continúan las labores de rescate tras el doble terremoto

Publicado por Williams Perdomo 29 de junio, 2026

Un nuevo temblor sacudió la mañana de este lunes a Caracas y al estado La Guaira, mientras continúan las labores de rescate tras el devastador doble terremoto registrado en Venezuela el pasado miércoles.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo alcanzó una magnitud de 4,6 y tuvo su epicentro a 27 kilómetros al norte de Caraballeda, en el estado La Guaira. El movimiento es el más intenso reportado desde los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que ocurrieron con menos de dos minutos de diferencia hace casi cinco días.

Sin embargo, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó que el evento principal, registrado a las 7:01 am, fue de magnitud 4,2, con epicentro en el mar, a 10 kilómetros al este de La Guaira y 11 kilómetros al oeste de Naiguatá, y una profundidad de 2,9 kilómetros.

Pocos minutos después, a las 7:19 am, Funvisis reportó un segundo sismo de magnitud 2,7 en la misma zona costera. Previamente, a las 6:14 am, el organismo había registrado otro movimiento telúrico de magnitud 2,7 a 28 kilómetros al noreste de San Felipe, estado Yaracuy.

Más de 50.000 desaparecidos, según la ONU

El régimen venezolano evita ofrecer una cifra oficial de desaparecidos. No obstante, la Organización de las Naciones Unidas estima que alrededor de 50.000 personas permanecen con paradero desconocido y calcula que el número total de damnificados podría acercarse a los siete millones.



La ONU también proyecta pérdidas materiales por unos 6.700 millones de dólares, equivalentes aproximadamente al 6% del producto interno bruto del país.

Continúa la carrera contra el tiempo

Aunque la ventana crítica de 72 horas para encontrar sobrevivientes ya concluyó, continúan las labores de búsqueda. El domingo fue rescatado con vida un hombre junto a su hijo adolescente entre estructuras colapsadas en La Guaira.

Las autoridades informaron que 774 edificios resultaron afectados, de los cuales 189 colapsaron completamente. En La Guaira persisten escenas de destrucción generalizada, con edificios reducidos a escombros o inclinados, mientras los servicios de emergencia mantienen operaciones día y noche.