Kevin Warsh reafirma el compromiso de la Fed contra la inflación y defiende su independencia durante el Foro Anual de Banca Central del BCE

Publicado por Carlos Dominguez 1 de julio, 2026

El presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, reafirmó este miércoles que la institución está firmemente comprometida a combatir una inflación que considera "demasiado alta", durante el Foro Anual de Banca Central del Banco Central Europeo (BCE) en Sintra, Portugal, donde compartió panel con los jefes del BCE, el Banco de Inglaterra y el Banco de Canadá.

"Todos hemos visto que los precios están demasiado altos, y no creo ser el único en este escenario que se ha reenfocado en lograr la estabilidad de precios", declaró Warsh durante el encuentro.

La inflación en EEUU, que había descendido tras alcanzar un pico cercano al 9% durante el mandato de Joe Biden en 2021, volvió a acelerarse tras el estallido de la guerra contra el régimen iraní a finales de febrero, impulsada principalmente por el fuerte aumento en los precios del petróleo. En mayo, el indicador preferido de la Fed alcanzó un máximo de tres años en 4,1%.

Warsh, quien presidió su primera reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) el mes pasado, insistió en que el banco central cumplirá con su mandato de llevar la inflación de vuelta al objetivo del 2%. "Si alguien en los hogares, las empresas o los mercados financieros pensaba que esta institución se conformaría con una inflación por encima del 2%, quedará decepcionado", advirtió.

Defensa de la independencia

Según informó AFP, Warsh también aprovechó la ocasión para reafirmar la independencia de la Reserva Federal. Esta semana, la Corte Suprema (SCOTUS) bloqueó el intento del presidente Trump de despedir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, principalmente por alegaciones de fraude hipotecario cometidas en 2021 antes de su nombramiento en la Fed por Joe Biden.

"Antes de la decisión de la Corte Suprema, la Fed actuó de forma independiente y siguió su mandato. Después de ese fallo, la Fed continuará haciéndolo", declaró.