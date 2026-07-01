Primarias Colorado: la candidata socialista Melat Kiros derrota a un representante con 15 años en el Congreso y Lauren Boebert supera su enfrentamiento con Trump y defenderá su escaño en las midterms

Publicado por Israel Duro 1 de julio, 2026

Las primarias demócratas de Colorado volvieron a demostrar que el Partido Azul avanza sin frenos hacia el socialismo. La joven candidata de izquierda radical Melat Kiros se impuso a Diana DeGette, la veterana representante que lleva 15 años en el escaño del primer distrito del estado. En la parte republicana, la congresista Lauren Boebert consiguió sobrevivir a su enfrentamiento con Trump y defenderá su asiento en las midterms.

A sus 29 años, Kiros es una más de la hornada de jóvenes socialistas -comunistas, en palabras de Trump y el GOP-, que avanzan con paso firma hacia el Capitolio con el fin de dar un vuelco a la política nacional. En el caso de la joven nacida en Etiopía, este triunfo, en un distrito fuertemente demócrata, es casi una garantía de que conseguirá su propósito el próximo noviembre.

A la política tras ser despedida de una firma de abogados

Kiros llegó a la política tras ser despedida por la firma de Abogados para la que trabajaba por negarse a retirar sus publicaciones en un blog en las que defendía que los estudiantes que protestaban por la respuesta de Israel a los ataques terroristas del 7 de Octubre no eran antisemitas.

Tras su salto al ruedo político, Kiros consiguió el respaldo Bernie Sanders, así como de Democratic Socialists of America y Justice Democrats, dos grupos izquierdistas que también participaron en las primarias de Nueva York.

La victoria de Kiros supone un claro ejemplo de la radicalización extrema que se está abriendo paso entre los votantes demócratas, puesto que su víctima, DeGette, es miembro del caucus parlamentario progresista del Congreso, que apoyó políticas progresistas clave como Medicare para todos y la abolición del ICE.

Boebert, única superviviente

En el bando republicano, la representante Lauren Boebert, enfrentada a Donald Trump tras la campaña del presidente para conseguir que Thomas Massie fuera derrotado en las primarias para defender su escaño, consiguió imponerse y será la cara conservadora por el cuarto distrito.

Boebert también ha protagonizado sonoros enfrentamientos con el liderazgo republicano de la Cámara de Representantes a lo largo de la legislatura, y es de hecho, la única superviviente de los otros tres republicanos que votaron junto a los demócratas a favor de sacar adelante la Ley de Transparencia de los Expedientes de Epstein.

Al menos, el nombre de la polémica y combativa congresista estará en las papeletas en noviembre, una suerte que no tendrán el citado Massie, republicano por Kentucky, Marjorie Taylor Greene, que incluso renunció a su acta durante el mandato ni Nancy Mace.