La población hispana, la que más crece en San Francisco mientras la ciudad sigue perdiendo habitantes

Publicado por Williams Perdomo 29 de junio, 2026

La población hispana de San Francisco es el grupo racial o étnico de mayor crecimiento en la ciudad, según los datos más recientes de la Oficina del Censo. Entre abril de 2020 y julio de 2025, el número de residentes que se identifican como hispanos pasó de aproximadamente 138.000 a 142.500 personas, un aumento superior al 3%.

Según un análisis del San Francisco Chronicle, durante ese mismo período la población total de la ciudad disminuyó y casi todos los demás grandes grupos raciales o étnicos registraron descensos. El único otro grupo que aumentó fue el de las personas que se identifican con dos o más razas.

El censo no considera el origen hispano como una raza, sino como una categoría étnica que puede coincidir con cualquier grupo racial. Para evitar contabilizaciones duplicadas, el San Francisco Chronicle analizó a los residentes hispanos de cualquier raza como una sola categoría y los excluyó del recuento de los demás grupos raciales, un método utilizado habitualmente por los demógrafos.

Aunque la población hispana registró el mayor incremento en términos absolutos desde 2020, la proporción de residentes asiáticos no hispanos y de personas de dos o más razas también aumentó dentro de la población total de la ciudad. Los asiáticos no hispanos representan ahora el 35,6% de la población de San Francisco, frente al 33,9% de 2020, acercándose a convertirse en el grupo más numeroso de la ciudad. La población de dos o más razas pasó del 4,5% al 4,9%, mientras que la proporción de residentes blancos no hispanos y afroamericanos descendió.

El crecimiento de la población hispana estuvo impulsado principalmente por el aumento de los niños pequeños y de los adultos de mediana edad. Entre 2020 y 2025, el número de niños hispanos menores de nueve años aumentó un 7,6%, mientras que ese mismo grupo de edad disminuyó en todas las demás categorías raciales. También crecieron los hispanos de entre 40 y 69 años, mientras que esos grupos de edad registraron descensos entre las demás poblaciones principales.