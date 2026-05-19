Mundial 2026: Estados Unidos no es país para drones

Publicado por Alejandro Baños 19 de mayo, 2026

No habrá tolerancia. Esa es la conclusión definida por las autoridades respecto a las aeronaves no tripuladas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. La Administración Federal de Aviación (FAA), una de las tantas agencias que se encargará de garantizar la seguridad durante el torneo, estableció un protocolo para proteger el espacio aéreo, prohibiendo que se sobrevuelen drones sobre los estadios y zonas donde se congregarán los aficionados en cada una de las sedes.

El principal objetivo es evitar que se produzcan ataques u otros incidentes con estos dispositivos, además de sortear a la piratería en las retransmisiones en directo de los eventos.

"Mientras aficionados de todo el mundo se reúnen para celebrar el deporte rey, la seguridad sigue siendo nuestra máxima prioridad", informó la FAA en un comunicado. "Para garantizar un entorno seguro para todos los jugadores, asistentes y personal, la FAA y las fuerzas del orden han designado oficialmente todos los estadios de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y los espacios circundantes como zonas libres de drones estrictas".

La agencia precisó que "una zona libre de drones" significa que "los vuelos no autorizados de drones están estrictamente prohibidos en el espacio aéreo designado y en los terrenos circundantes". Para ello, recurre a restricciones aéreas temporales durante la celebración de grandes eventos, como va a ser la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"Graves consecuencias"

Si alguien infringe esta política de cero drones enfrentará a "graves consecuencias", según detalló la FAA, abarcando desde multas económicas de decenas de miles de dólares hasta el procesamiento penal.

"El uso de un dron dentro de una zona sin drones restringida durante la Copa del Mundo conlleva graves consecuencias", indicó la FAA. De hacerlo, la agencia enumera las siguientes penalizaciones:

"Multas: sanciones civiles de hasta 75 000 dólares por infracción y multas penales de hasta 100 000 dólares ".

". "Confiscación: el FBI está autorizado a utilizar herramientas especializadas para interceptar y confiscar su dron ".

". "Procesamiento penal: los infractores pueden enfrentarse a cargos penales federales y a la detención inmediata".

Un programa para "acelerar la aplicación de la ley" en casos relacionados con drones

Hace unos días, la FAA anunció una nueva iniciativa para reforzar su política de "zona libre de drones" y evitar que se puedan producir ataques con estos dispositivos. Concretamente, esta medida es un programa denominado Drone Expedited and Targeted Enforcement Response (DETER), destinado a proteger a los ciudadanos y el espacio aéreo.

El DETER facilitará la comunicación entre las diferentes fuerzas del orden para interceptar drones de manera más rápida e identificar a aquellos que manejan estas aeronaves. Su vigencia será temporal: únicamente será hábil durante la celebración de grandes eventos, como es la Copa Mundial de la FIFA 2026. Servirá de refuerzo para la FAA.

"Este programa disuadirá aún más las infracciones al garantizar una rápida actuación coercitiva y reforzará el compromiso de la agencia con la protección del Sistema Nacional del Espacio Aéreo", señaló William McKenna, consejero jefe de la FAA, en un comunicado.

La política de cero drones es un capítulo más del índice de medidas de seguridad que emplearán las autoridades durante la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará entre junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá.