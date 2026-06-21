Fuertes tormentas y riesgo de inundaciones repentinas amenazan varias zonas del país
Las tormentas continuarán avanzando el domingo hacia los valles del Mississippi y del Ohio, mientras que el lunes un frente frío extenderá el riesgo de lluvias intensas desde el noreste del país hasta las Llanuras del sur.
Un extenso sistema meteorológico mantendrá bajo amenaza a gran parte del centro y este del país durante el domingo y el inicio de la semana, con pronóstico de tormentas severas, inundaciones repentinas y condiciones meteorológicas adversas.
El Centro de Predicción Meteorológica (WPC) informó que las mayores amenazas se concentrarán en las Llanuras, el Medio Oeste y los valles de los ríos Mississippi, Ohio y Tennessee. Las autoridades prevén lluvias intensas y prolongadas capaces de provocar inundaciones repentinas dispersas y, en algunas áreas, generalizadas.
Sociedad
Arthur agrava la amenaza de inundaciones en el sur; millones permanecen bajo vigilancia
Diane Hernández
Las tormentas continuarán avanzando el domingo hacia los valles del Mississippi y del Ohio, mientras que el lunes un frente frío extenderá el riesgo de lluvias intensas desde el noreste del país hasta las Llanuras del sur.
En la costa del Golfo de México y parte del sureste estadounidense también persiste la amenaza de inundaciones localmente significativas debido a tormentas capaces de producir grandes acumulados de lluvia en cortos períodos de tiempo.
El oeste enfrenta un escenario distinto
Mientras tanto, el calor continuará afectando al sureste y a las Llanuras del sur. Aunque las temperaturas máximas se mantendrán en niveles cercanos a lo habitual para la época, la elevada humedad hará que la sensación térmica supere ampliamente los 100 grados Fahrenheit en numerosas localidades. En contraste, el avance de varios frentes fríos dejará temperaturas más suaves en las Llanuras del norte, el Medio Oeste y el noreste, donde las máximas se ubicarán mayoritariamente alrededor de 21 °C.