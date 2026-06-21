Fuertes tormentas y riesgo de inundaciones repentinas amenazan varias zonas del país

Publicado por Williams Perdomo 21 de junio, 2026

Un extenso sistema meteorológico mantendrá bajo amenaza a gran parte del centro y este del país durante el domingo y el inicio de la semana, con pronóstico de tormentas severas, inundaciones repentinas y condiciones meteorológicas adversas.

El Centro de Predicción Meteorológica (WPC) informó que las mayores amenazas se concentrarán en las Llanuras, el Medio Oeste y los valles de los ríos Mississippi, Ohio y Tennessee. Las autoridades prevén lluvias intensas y prolongadas capaces de provocar inundaciones repentinas dispersas y, en algunas áreas, generalizadas.

Las tormentas continuarán avanzando el domingo hacia los valles del Mississippi y del Ohio, mientras que el lunes un frente frío extenderá el riesgo de lluvias intensas desde el noreste del país hasta las Llanuras del sur.

En la costa del Golfo de México y parte del sureste estadounidense también persiste la amenaza de inundaciones localmente significativas debido a tormentas capaces de producir grandes acumulados de lluvia en cortos períodos de tiempo.