"El último viaje": la Casa Blanca despide al Air Force One que cruzó el 11-S y tres décadas de historia trasladando presidentes

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 19 de junio, 2026

El Boeing 747 con número de cola 29000 tocó pista la mañana de este jueves en la Base Conjunta Andrews, a las afueras de Washington, con el presidente Donald Trump de regreso de su gira por Europa. Para la aeronave que durante 35 años cargó sobre sus alas a los mandatarios estadounidenses, ese aterrizaje tuvo aire de despedida. Funcionarios de la Casa Blanca le dedicaron mensajes de adiós en redes sociales. El director de Comunicaciones, Steve Cheung, compartió una foto del avión —identificado por la Fuerza Aérea como VC-25A— y lo llamó "el último viaje", con un "buen y fiel servidor" tomado de la biblia. El subjefe de gabinete, Dan Scavino, recordó que tuvo "la fortuna de volar por todo el mundo en este avión icónico durante cinco años y medio".

El avión entró en servicio en 1990 y voló a todos los presidentes desde George H. W. Bush. Pese a la solemnidad de las despedidas, no se trata de un retiro definitivo, pues la Fuerza Aérea aclaró que los VC-25A seguirán formando parte de la flota de transporte aéreo ejecutivo.

"Well done, good and faithful servant.”



The Last Ride. pic.twitter.com/YGNCDvjRSB — Steven Cheung (@StevenCheung47) June 18, 2026

Su hoja de servicio acompaña tres décadas de historia estadounidense. El 11 de septiembre de 2001, uno de estos aviones evacuó al entonces presidente George W. Bush tras los atentados y lo trasladó primero a una base cercana a Shreveport, Luisiana, luego a Nebraska y finalmente de vuelta a Washington, desde donde se dirigió a la nación. En 1995 llevó a Israel a Bill Clinton, Jimmy Carter y George H. W. Bush para el funeral del primer ministro Yitzhak Rabin. Con los años visitó destinos tan distintos en Medio Oriente, Asia, Europea, América y básicamente todo el planeta.

El relevo ya está en marcha. Tres Boeing 747-8 se adaptan para convertirse en la nueva generación, los VC-25B. De esos, uno es donado por Qatar, que servirá como puente, hasta que el fabricante entregue los otros aviones hasta dentro de unos dos años. El avión qatarí, modificado en el Aeropuerto Majors de Greenville, Texas, lucirá el esquema de pintura roja, blanca, dorada y azul oscuro que Trump eligió en su primer mandato, que el gobierno de Joe Biden revirtió y que quedó restablecido tras su reelección.

El secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, calculó ante legisladores que adaptar la aeronave donada costará probablemente unos de $400 millones. Por ahora no está claro cuándo el nuevo avión será trasladado a Washington ni qué ocurrirá con los dos veteranos 747 una vez que el relevo entre en servicio.