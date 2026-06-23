Terremoto en la NBA: los Bucks traspasan a Antetokounmpo a Miami

Publicado por Israel Duro 23 de junio, 2026

El griego Giannis Antetokounmpo, doble ganador del premio MVP y una de las grandes figuras de la NBA, fue traspasado por los Milwaukee Bucks, su franquicia de siempre, a los Miami Heat en una de las mayores operaciones de los últimos años.

Jugador Más Valioso (MVP) de la liga en 2019 y 2020, Antetokounmpo se unirá a Miami a cambio de un enorme paquete de jugadores y rondas de Draft, reportaron la cadena ESPN y el medio digital The Athletic.

El ala-pívot, de 31 años, termina una era de 13 temporadas en los Bucks, a los que guio en 2021 al segundo título de su historia. Sin embargo, su salida de Milwaukee era esperada en la NBA después de que Milwaukee encadenara cuatro temporadas sin ganar una sola ronda de playoffs y Antetokounmpo protagonizara varios conflictos con la dirigencia.

Giannis-Adebayo, una pareja interior demoledora

Los Heat, donde Giannis formará una pareja interior demoledora con Bam Adebayo, le ganaron la puja final a los Boston Celtics, a pesar de que, en temporadas pasadas, los que más pujaron por él fueron los Knicks. El legendario Pat Riley, aún al frente de las operaciones de Miami, se hizo con la gran pieza que ansiaba desde hace años para que los Heat vuelvan a ser relevantes.

Miami, que recibirá también al pívot Bobby Portis, entregará a Milwaukee a su mejor anotador, el escolta All Star Tyler Herro, al alero mexicano-estadounidense Jaime Jáquez Jr., las promesas Kel'el Ware y Kasparas Jakucionis y tres selecciones de primera ronda de Draft, de acuerdo con ESPN.