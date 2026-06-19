Faizon Love, actor de 'Elf', arrestado por desacato judicial
Según los reportes policiales, Love incumplió una orden judicial en relación con un caso legal de paternidad y manutención infantil.
El actor Faizon Love, conocido por su participación en la película Elf (2003), fue arrestado en Florida acusado de dos delitos relacionados con desacato a una orden judicial.
De acuerdo a los registros policiales, las autoridades arrestaron a Love este martes en el condado de Hillsborough.
Love fue detenido debido al incumplimiento de una orden judicial que le impusieron en relación con un caso legal de paternidad y manutención infantil.
Según informaron medios como TMZ, Love fue trasladado a una prisión ubicada en la ciudad de Tampa.
Además de Elf , el actor forma parte del elenco de otras películas como The Reemplazos (2000) o Made (2001), entre otras. También puso voz a un personaje del videojuego Grand Theft Auto: San Andreas.
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Alejandro Baños