Faizon Love, actor de 'Elf', arrestado por desacato judicial

Publicado por Alejandro Baños 19 de junio, 2026

El actor Faizon Love, conocido por su participación en la película Elf (2003), fue arrestado en Florida acusado de dos delitos relacionados con desacato a una orden judicial.

De acuerdo a los registros policiales, las autoridades arrestaron a Love este martes en el condado de Hillsborough.

Love fue detenido debido al incumplimiento de una orden judicial que le impusieron en relación con un caso legal de paternidad y manutención infantil.

Según informaron medios como TMZ, Love fue trasladado a una prisión ubicada en la ciudad de Tampa.

Además de Elf , el actor forma parte del elenco de otras películas como The Reemplazos (2000) o Made (2001), entre otras. También puso voz a un personaje del videojuego Grand Theft Auto: San Andreas.