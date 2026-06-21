California declara el estado de emergencia por el incendio en una instalación de almacenamiento de alimentos en Boyle Heights

Publicado por Williams Perdomo 21 de junio, 2026

El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró el estado de emergencia en respuesta al incendio que desde hace varios días afecta una instalación de almacenamiento de alimentos congelados en el vecindario de Boyle Heights, en Los Ángeles.

La medida tiene como intención reforzar la respuesta ante una emergencia que continúa generando impactos en la calidad del aire y preocupación por posibles riesgos para la salud pública.

Según informó NBC Los Angeles, la decisión estatal se produce después de que la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, emitiera una declaración de emergencia local y advirtiera sobre la creciente preocupación por los efectos del incendio en la comunidad.

En un comunicado difundido por su oficina, Newsom señaló que California está movilizando recursos para apoyar a los equipos de emergencia que trabajan en la contención del incendio y en la protección de las comunidades cercanas. Asimismo, indicó que el estado coordinará esfuerzos con las autoridades locales durante las labores de respuesta y recuperación.

Otras medidas para enfrentar la situación Entre las acciones anunciadas se encuentra la entrega de 5,5 millones de mascarillas N95, purificadores de aire, agua embotellada y otros suministros de emergencia, además del monitoreo de la calidad del aire.



​El incendio comenzó el miércoles en una instalación de almacenamiento de alimentos congelados operada por Lineage. Aunque inicialmente se emitió una orden de confinamiento para los residentes cercanos, esta fue levantada el mismo día. Sin embargo, nuevos focos y reactivaciones del fuego obligaron a los equipos de emergencia a continuar las labores de extinción durante los días posteriores.

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Las autoridades locales han manifestado preocupación por las más de 85 millones de libras de alimentos almacenados en la instalación, principalmente productos de panadería y carne congelados. De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), el deterioro de estos productos podría generar condiciones de riesgo biológico a medida que avance su descomposición.

Las imágenes aéreas captadas este sábado mostraban que el humo continuaba elevándose sobre la zona, mientras permanecen vigentes las advertencias relacionadas con la calidad del aire. El Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur extendió un aviso por contaminación por partículas hasta el mediodía del domingo.

Para combatir el incendio, el departamento de bomberos incorporó helicópteros contratados con capacidad para descargar hasta 3.000 galones de agua por operación, además de utilizar un retardante de fuego en gel con el objetivo de acelerar las tareas de supresión.

Las personas afectadas por el incendio pueden solicitar mascarillas y purificadores de aire a través de la línea 211. Asimismo, las autoridades habilitaron dos centros de refugio temporal: Pecan Rec Center y City Terrace Park.

Las autoridades informaron que la empresa Lineage ha colaborado con la investigación y con las labores de respuesta. El mismo complejo registró un incendio en el techo de sus instalaciones en 2024.