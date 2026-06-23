Alivio a la crisis inmobiliaria: el Senado aprueba por aplastante mayoría un histórico paquete para reducir los costos de vivienda

Publicado por Luis Francisco Orozco 22 de junio, 2026

El Senado aprobó este lunes de manera abrumadora un paquete bipartidista sobre vivienda, impulsando una legislación diseñada para abordar el aumento de los costos habitacionales y ampliar la oferta de viviendas en el país, la cual pasa ahora a la Cámara de Representantes, donde se espera que los legisladores la aprueben antes de enviarla al presidente Donald Trump para su firma. El proyecto, el cual fue impulsado por el senador republicano Tim Scott y la senadora demócrata Elizabeth Warren, fue aprobado tras un resultado final de 85 votos a favor y 5 en contra. La legislación también contó con la coordinación de la representante demócrata Maxine Waters y el representante republicano French Hill en la Cámara Baja.

Conocida como la Ley ROAD hacia la Vivienda del Siglo XXI (21st Century ROAD to Housing Act), la legislación reúne más de 45 propuestas distintas presentadas por legisladores de ambas cámaras. Entre sus disposiciones se incluyen medidas destinadas a agilizar ciertos proyectos de construcción mediante la reducción de requisitos de revisión ambiental, fomentar la rehabilitación de viviendas antiguas e incentivar a las comunidades locales a construir más viviendas.

Uno de los apartados más debatidos se centró en las restricciones a los inversionistas institucionales que compran viviendas unifamiliares. El compromiso final impide que las empresas que ya poseen más de 350 viviendas unifamiliares adquieran propiedades adicionales.

Al defender el proyecto, Scott argumentó que el mercado inmobiliario está dificultando cada vez más que los jóvenes estadounidenses alcancen hitos tradicionales en sus vidas al explicar que “Están retrasando el matrimonio, están retrasando tener hijos, están retrasando echar raíces. No porque les falte ambición, sino porque los precios de la vivienda son demasiado altos y la oferta de viviendas es demasiado baja”.

Tanto Scott como Warren destacaron la cooperación bipartidista que permitió sacar adelante la legislación. “La votación de hoy demuestra que es posible encontrar puntos de acuerdo bipartidistas en torno a una legislación que realmente ayude al pueblo estadounidense. Y, lo que es más importante, demuestra que la legislación bipartidista no tiene por qué ser el acuerdo más débil y descafeinado posible, uno que no ofenda a nadie ni haga demasiado para ayudar a nadie tampoco”, dijo Warren en el pleno del Senado antes de la votación.