Lluvias intensas, tormentas severas y temperaturas extremas marcarán el inicio del verano

Publicado por Williams Perdomo 22 de junio, 2026

El inicio del verano estará acompañado por un patrón meteorológico activo en amplias zonas del país, con riesgo de lluvias intensas, tormentas severas y temperaturas significativamente superiores a lo habitual, informó este lunes el Centro de Predicción Meteorológica (WPC) del Servicio Meteorológico Nacional.

De acuerdo con el pronóstico, dos sistemas frontales avanzarán sobre el centro y el este del país durante las próximas 48 horas. Para este lunes, existe la posibilidad de precipitaciones fuertes y tiempo severo desde Nueva York hasta Wyoming, favorecidos por una masa de aire cálida, húmeda e inestable.

Aunque el avance de un frente frío reducirá el riesgo de tormentas organizadas y lluvias intensas en el este del país para el martes, las condiciones inestables persistirán en el centro del país hasta mediados de semana, con posibilidades diarias de inundaciones repentinas y tormentas severas dispersas.

En paralelo, los primeros días completos del verano de 2026 traerán temperaturas muy por encima del promedio en gran parte del oeste del país, incluyendo la costa oeste, la Gran Cuenca, el suroeste y las Montañas Rocosas. El calor también se extenderá hacia Texas, la costa del Golfo, el sureste y Florida.