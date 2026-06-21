La necesaria figura del padre en la familia pese al intento woke de eliminarlo

Publicado por Israel Duro 21 de junio, 2026

La figura del padre está bajo asedio woke. La lucha cultural de la izquierda radical para destruir a la familia tiene en este rol, fundamental para el desarrollo armonioso de los niños y su equilibrio emocional como complemento de la madre, un punto de mira fijado para eliminar a toda costa.

Dentro de la batalla por lo que se ha denominado de manera cursi "la nueva masculinidad", destruir, demonizar al padre es un elemento clave.

Por ello, desde los grandes medios, en especial desde la izquierda, se insiste en mensajes de padres violentos, borrachos en muchas ocasiones, e incluso asesinos de esposas e hijos como si fuera la norma.

Modelo, educadores y guías hacia la vida adulta.

Sin embargo, la ciencia, la educación y la sociología han demostrado con numerosos estudios el verdadero papel del padre en la familia y, en especial, en la crianza sana de los menores como modelo, educadores y guías hacia la vida adulta.

Los principales estudios y expertos coinciden en los siguientes puntos clave en la presencia de la figura paterna para los hijos:

Seguridad emocional y apego : Los padres aportan un estilo diferente de crianza —a menudo más lúdico y con mayor contacto físico— que ayuda a los niños a desarrollar vínculos de apego seguros, autoestima y regulación emocional. Los estudios relacionan la participación positiva del padre (calidez, receptividad y compromiso) con una mayor competencia socioemocional en la primera infancia.

: Los padres aportan un estilo diferente de crianza —a menudo más lúdico y con mayor contacto físico— que ayuda a los niños a desarrollar vínculos de apego seguros, autoestima y regulación emocional. Los estudios relacionan la participación positiva del padre (calidez, receptividad y compromiso) con una mayor competencia socioemocional en la primera infancia. Ejemplo a seguir y disciplina : Los padres suelen servir de modelo en cuanto a autoridad, resiliencia, asunción de riesgos y resolución de problemas. Ayudan a establecer límites y a enseñar la responsabilidad, lo que favorece un desarrollo del carácter más sólido, una menor agresividad (en los niños) y relaciones más sanas con los compañeros (en las niñas).

: Los padres suelen servir de modelo en cuanto a autoridad, resiliencia, asunción de riesgos y resolución de problemas. Ayudan a establecer límites y a enseñar la responsabilidad, lo que favorece un desarrollo del carácter más sólido, una menor agresividad (en los niños) y relaciones más sanas con los compañeros (en las niñas). Resultados cognitivos y académicos : Los niños con padres implicados tienden a mostrar una mayor competencia cognitiva, un mejor rendimiento escolar, una mayor motivación y mejores habilidades lingüísticas y matemáticas. Tienen más probabilidades de sacar sobresalientes, menos de repetir curso y más de seguir estudios superiores.

: Los niños con padres implicados tienden a mostrar una mayor competencia cognitiva, un mejor rendimiento escolar, una mayor motivación y mejores habilidades lingüísticas y matemáticas. Tienen más probabilidades de sacar sobresalientes, menos de repetir curso y más de seguir estudios superiores. Beneficios sociales y conductuales: La implicación de los padres se asocia con menos problemas de conducta, mayor competencia social, empatía y confianza en sí mismos. Fomentan la independencia y los comportamientos prosociales. Son, además, los encargados de "cortar el cordón umbilical" emocional con la madre, fomentando su propia percepción.

La implicación de los padres se asocia con menos problemas de conducta, mayor competencia social, empatía y confianza en sí mismos. Fomentan la independencia y los comportamientos prosociales. Son, además, los encargados de emocional con la madre, fomentando su propia percepción. Resultados a largo plazo en la vida: Los beneficios se extienden hasta la edad adulta e incluyen una mejor salud mental, un empleo estable y un menor riesgo de embarazo adolescente, abuso de sustancias, delincuencia y encarcelamiento.

Consecuencias de la ausencia del padre en la educación de los hijos

Por el contrario, los estudios también han concluido las consecuencias de la ausencia del padre durante la crianza de los menores. Un impacto que pueden comenzar a notarse una edad temprana, influyendo en la salud del bebé, el apego y las trayectorias de desarrollo.

Los niños que viven en hogares sin padre corren un mayor riesgo de caer en la pobreza, abandonar los estudios , presentar problemas de conducta y de salud mental, y tener problemas con la justicia.

, presentar problemas de conducta y de salud mental, y tener problemas con la justicia. Datos estadísticos que se citan a menudo: los jóvenes de hogares sin padre están representados de forma desproporcionada entre la población reclusa (por ejemplo, alrededor del 85 % según algunos estudios), en los embarazos adolescentes y en los suicidios.

El nuevo rol del padre

Es cierto que la figura del padre ha evolucionado en estas últimas décadas. Su papel como cabeza de familia clásico, ese proveedor del alimento y de cubrir las necesidades materiales de la familia, ha cambiado con la incorporación de la mujer al mercado laboral.

Eso ha llevado a una mayor implicación en las labores del hogar, de manera armonizada con la mujer, y un mayor contacto, con una mayor cercanía con los hijos, frente al modelo histórico más frío y alejado.