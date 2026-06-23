Francia y Noruega imponen su jerarquía en el Mundial y sellan su boleto a la siguiente ronda

Publicado por VozMedia Staff 22 de junio, 2026

Las selecciones del Viejo Continente ratificaron su superioridad en la cita mundialista de 2026 mediante exhibiciones de alto nivel competitivo en la costa este de los Estados Unidos.

Francia y Noruega encadenaron sus segundas victorias consecutivas, sumando seis puntos y asegurando su presencia matemática en los dieciseisavos de final. Ambas escuadras solventaron sus respectivos compromisos con autoridad técnica, dejando a Irak y Senegal sin opciones en el sector.

Mbappé brilla en su centenario bajo la tormenta de Philadelphia

La selección francesa superó con solvencia a su similar de Irak por 3-0 en un compromiso que puso a prueba la templanza de los futbolistas.

El encuentro, celebrado ante 68.324 espectadores en el Lincoln Financial Field, se vio interrumpido durante el entretiempo por más de dos horas debido a un frente de tormentas severas y lluvias torrenciales que obligó al desalojo de las tribunas descubiertas siguiendo los estrictos protocolos de seguridad estadounidenses.

Pese a la prolongada parálisis, la concentración del cuadro dirigido por Didier Deschamps se mantuvo intacta. El capitán Kylian Mbappé conmemoró su partido número 100 con la camiseta de los Bleus abriendo el marcador a los 14 minutos y ampliando la ventaja a los 54 tras la reanudación del juego.

Con este doblete, el delantero del Real Madrid alcanzó las 16 anotaciones en su historial en Copas del Mundo, situándose a solo dos tantos del récord histórico de Lionel Messi, quien este lunes anotó dos tantos en la victoria argentina sobre Austria. Ousmane Dembélé cerró la cuenta al minuto 66, rubricando una actuación que Deschamp defendió en rueda de prensa ante los cuestionamientos previos de la prensa.

Haaland comanda el avance noruego en Nueva Jersey

En el MetLife Stadium de East Rutherford, la selección de Noruega exhibió su característico pragmatismo y verticalidad para imponerse por 3-2 a un combativo conjunto de Senegal. El lateral Marcus Pedersen inauguró el marcador tras aprovechar un grave error de la zaga africana, abriendo el camino para una nueva exhibición del atacante Erling Haaland.

El delantero del Manchester City anotó a los minutos 48 y 58, capitalizando de gran manera las transiciones rápidas dirigidas por Martin Ødegaard.

Aunque Senegal intentó reaccionar mediante dos anotaciones de Ismaïla Sarr, la sólida estructura defensiva de los escandinavos resistió los embates en el tramo final del cotejo, garantizando los tres puntos que sitúan a Noruega en la antesala de un choque crucial contra los franceses el próximo viernes.

(Con información de AFP)