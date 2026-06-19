Qué estará abierto y cerrado durante Juneteenth 2026: guía completa para este 19 de junio

"Desfile Popular del Juneteenth" en Washington (Imagen de archivo) AFP

Publicado por Diane Hernández 19 de junio, 2026

Este viernes 19 de junio de 2026 se celebra Juneteenth, una de las fechas más importantes del calendario estadounidense. Al tratarse de un feriado federal, numerosos servicios gubernamentales, bancos y organismos públicos suspenden sus actividades, mientras que la mayoría de los comercios, supermercados y restaurantes continúan operando con normalidad.

Si tiene previsto realizar trámites, enviar paquetes o hacer compras, esta guía le ayudará a saber exactamente qué estará abierto y qué permanecerá cerrado durante Juneteenth 2026.

¿Qué es Juneteenth y por qué se celebra?

Juneteenth conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos. La fecha recuerda el 19 de junio de 1865, cuando el general Gordon Granger llegó a Galveston, Texas, para informar a las personas esclavizadas sobre su liberación, más de dos años después de la Proclamación de Emancipación firmada por Abraham Lincoln.

Aunque la celebración existe desde hace más de un siglo y medio, Juneteenth fue reconocido oficialmente como feriado federal en 2021, cuando el entonces presidente Joe Biden promulgó la Ley del Día Nacional de la Independencia de Juneteenth.

¿Los bancos abrirán el 19 de junio de 2026?

No. La mayoría de los bancos y cooperativas de crédito permanecerán cerrados debido al feriado federal.

Entre las principales entidades que no abrirán sus sucursales se encuentran:

Bank of America

Chase

Citibank

Capital One

PNC Bank

Santander US

Truist

Wells Fargo

Los cajeros automáticos y la banca digital seguirán funcionando con normalidad, aunque algunas operaciones podrían reflejarse recién el siguiente día hábil, el lunes 22 de junio.

¿La bolsa de valores abrirá en Juneteenth?

No. Los mercados financieros estadounidenses permanecerán cerrados durante la jornada.

Entre ellos:

New York Stock Exchange (NYSE)

Nasdaq

La actividad bursátil se reanudará el lunes 22 de junio de 2026 a las 9:30 a.m. (hora del Este).

¿Habrá reparto de correo de USPS?

No. El United States Postal Service (USPS) suspenderá la entrega de correspondencia y cerrará todas sus oficinas durante el feriado.

Los servicios se reanudarán el sábado 20 de junio.

¿UPS y FedEx trabajarán el 19 de junio?

Sí. Tanto UPS como FedEx mantendrán operaciones normales durante Juneteenth.

UPS

Entregas regulares.

Recogidas habituales.

Tiendas abiertas según horario normal.

Consulte horarios en UPS Holiday Schedule.

FedEx

Servicios de envío y entrega disponibles.

Operaciones bajo horario estándar de día laboral.

Información oficial en FedEx Holiday Service Schedule.

¿Abrirá el DMV durante Juneteenth?

En la mayoría de los estados, no.

Las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) suelen cerrar durante los feriados federales, aunque algunos estados pueden aplicar horarios especiales o mantener servicios en línea.

Se recomienda consultar el portal correspondiente a cada estado antes de acudir presencialmente.

¿Los restaurantes estarán abiertos?

​

​Entre las cadenas que habitualmente permanecen abiertas durante los feriados se encuentran:

​

​McDonald's

Starbucks

Subway

Chipotle ​Los horarios pueden variar según la ubicación. Sí. La mayoría de los restaurantes, cafeterías y cadenas de comida rápida operarán con normalidad.​Entre las cadenas que habitualmente permanecen abiertas durante los feriados se encuentran:

¿Abren Walmart, Target y Costco?

Sí. Las principales cadenas minoristas abrirán durante Juneteenth con su horario habitual.

Entre ellas:

Walmart

Target

Costco

The Home Depot

Lowe's

Macy's

Kohl's

TJ Maxx

La excepción: Patagonia. La empresa de ropa outdoor Patagonia suele cerrar sus tiendas en Estados Unidos para conmemorar Juneteenth y promover actividades comunitarias relacionadas con la fecha.

¿Los supermercados y farmacias estarán abiertos?

Sí. La mayoría de los supermercados y farmacias funcionarán con normalidad.

Supermercados abiertos

Aldi

Kroger

Whole Foods

Trader Joe's

Albertsons

Safeway

Publix

H-E-B

Stop & Shop

Farmacias abiertas

CVS Pharmacy

Walgreens

También permanecerán abiertas la mayoría de las gasolineras y tiendas de conveniencia.