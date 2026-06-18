GTA VI: fecha oficial de la preventa

Publicado por Alejandro Baños 18 de junio, 2026

El videojuego más esperado de los últimos años está a punto de salir al mercado. La preventa del Grand Theft Auto VI (GTA VI) comenzará la próxima semana, según informó Rockstar Games, compañía desarrolladora.

Concretamente, aquellos que deseen el videojuego podrán empezar a solicitarlo a partir del 25 de junio, cinco meses antes de su lanzamiento —19 de noviembre—.

"Las reservas de Grand Theft Auto VI comenzarán oficialmente el 25 de junio en las tiendas digitales y en otros puntos de venta seleccionados", informó Rockstar Games en un comunicado.

Además, la compañía hizo pública la carátula oficial del videojuego.

En el GTA VI, conocido por su contenido sexual y violento, los jugadores se meterán en la piel de Jason Duval y Lucía Caminos, una pareja de criminales con los que podrán cometer multitud de delitos —asesinatos, secuestros, robos o narcotráfico, entre otros—, como en sus entregas anteriores.