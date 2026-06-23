La MLB cierra el caso: no habrá sanciones para los jugadores de los Giants que usaron versos bíblicos en sus gorras

Publicado por Luis Francisco Orozco 22 de junio, 2026

El comisionado de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), Rob Manfred, informó al senador republicano por Misuri, Josh Hawley, que los jugadores de los San Francisco Giants que escribieron referencias bíblicas en sus gorras durante la Noche del Orgullo no serán sancionados ni multados, y defendió la política de uniformes de la liga que se encuentra en el centro de la polémica. En una carta fechada el 19 de junio y publicada por Hawley en X este lunes, el comisionado detalló que la oficina de la MLB emitió una “advertencia verbal rutinaria” después de que varios jugadores añadieran referencias bíblicas a las gorras con el logotipo del Orgullo utilizadas por el equipo. "Los jugadores no fueron multados ni disciplinados, ni lo serán jamás", escribió Manfred.

El incidente comenzó durante el partido de los Giants del 12 de junio, cuando los lanzadores Landen Roupp, JT Brubaker y Ryan Walker escribieron referencias a versículos bíblicos en gorras decoradas con el logotipo arcoíris del Orgullo. Inicialmente, la MLB sostuvo que las inscripciones infringían las normas que prohíben modificar uniformes o equipamiento oficial, con Manfred recordando que dicha política fue negociada con la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas y establece que los peloteros no pueden escribir, adherir, bordar o exhibir mensajes en prendas o equipos de juego. El comisionado también explicó que la finalidad de la norma es evitar que los jugadores se conviertan en portavoces de causas políticas o sociales mientras visten el uniforme oficial, ya que ciertos mensajes pueden resultar ofensivos para algunos aficionados, independientemente de la intención del jugador.

La controversia se intensificó luego de que el senador Hawley enviara una carta al comisionado el 16 de junio cuestionando por qué la MLB había advertido a jugadores por “expresar públicamente su fe cristiana” durante la celebración de la Noche del Orgullo en San Francisco. Poco después, la fiscal general adjunta para Derechos Civiles, Harmeet Dhillon, anunció que el Departamento de Justicia había remitido el asunto a la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC), argumentando que la actuación de la liga podría plantear preocupaciones relacionadas con discriminación religiosa.