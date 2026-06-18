Arthur agrava la amenaza de inundaciones en el sur; millones permanecen bajo vigilancia

Publicado por Diane Hernández 18 de junio, 2026

La tormenta tropical Arthur, el primer sistema nombrado de la temporada de huracanes del Atlántico de 2026, tocó tierra este miércoles en la costa de Texas, intensificando una emergencia por inundaciones que ya afecta a varios estados del sur del país y que podría prolongarse durante los próximos días.

Aunque Arthur llegó a territorio estadounidense con vientos sostenidos cercanos a los 72 kilómetros por hora, los meteorólogos coinciden en que la principal amenaza no son los vientos ni la marejada ciclónica, sino las lluvias torrenciales capaces de provocar inundaciones repentinas potencialmente mortales desde Texas hasta el sureste del país.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC), el sistema ingresó por el condado de Matagorda, al sur de Houston, mientras arrastraba una enorme masa de humedad tropical que continuará alimentando tormentas intensas incluso después de que la circulación de Arthur se debilite sobre tierra.

Las previsiones apuntan a acumulados adicionales de entre 5 y 10 pulgadas de lluvia (127 a 254 milímetros) en amplias zonas de la región, aunque algunos sectores podrían recibir hasta 20 pulgadas (508 milímetros), especialmente en áreas donde los suelos ya se encuentran saturados por varios días consecutivos de precipitaciones.

Muertes e inundaciones antes del impacto

Los efectos de Arthur comenzaron a sentirse incluso antes de que el sistema recibiera oficialmente su nombre.

En Texas, las autoridades reportaron al menos dos fallecimientos relacionados con las fuertes lluvias registradas durante la semana. Una de las víctimas fue una mujer de 53 años que murió después de que su vehículo fuera arrastrado por una corriente de agua cerca de San Antonio. Los equipos de rescate localizaron posteriormente el automóvil en un arroyo apartado.

En el condado de Montgomery, al norte de Houston, un adolescente de 15 años murió ahogado en un estanque de retención inundado mientras jugaba con otros jóvenes en una zona afectada por las lluvias.

Las autoridades locales han reiterado que incluso pequeñas cantidades de agua en movimiento pueden representar un peligro extremo para peatones y conductores. Los expertos recuerdan que apenas 15 centímetros de agua corriente pueden derribar a una persona adulta, mientras que unos 30 centímetros son suficientes para desplazar la mayoría de los automóviles.

Estados bajo vigilancia

Las lluvias más intensas se concentran en Texas, Luisiana, Mississippi, Alabama, Georgia, Florida y Carolina del Sur.

Entre las ciudades que permanecen bajo vigilancia meteorológica destacan:

Houston, Galveston y Port Arthur, en Texas.

Lafayette, Baton Rouge y Nueva Orleans, en Luisiana.

Hattiesburg y Gulfport, en Mississippi.

Mobile, Montgomery y Birmingham, en Alabama.

Atlanta, Macon y Augusta, en Georgia.

Pensacola, en Florida.

Columbia, Charleston y Myrtle Beach, en Carolina del Sur.

El Centro Nacional de Huracanes también advirtió sobre la posibilidad de tornados aislados mientras los remanentes del sistema avanzan hacia el este y noreste del país.

Un sistema débil, pero extremadamente peligroso

Los especialistas insisten en que la fuerza de una tormenta tropical no siempre determina el nivel de destrucción que puede causar.

Arthur presenta características similares a otros sistemas relativamente débiles que provocaron graves inundaciones en años recientes, entre ellos las tormentas tropicales Barry y Chantal, que ocasionaron pérdidas humanas y daños millonarios tras descargar enormes cantidades de lluvia en Texas y Carolina del Norte.

"Las inundaciones repentinas que ponen en peligro la vida continúan siendo la principal amenaza y persistirán incluso después de que Arthur se disipe", señaló el Centro Nacional de Huracanes en una actualización emitida este miércoles.