Murió Joshua Baer, fundador de Capital Factory, en un accidente aéreo en Texas

Publicado por Williams Perdomo 18 de junio, 2026

Joshua Baer, fundador y CEO de la aceleradora de startups Capital Factory, con sede en Austin, murió la noche de este martes en un accidente aéreo ocurrido en una autopista de Laredo. Tenía 50 años.

El avión ejecutivo en el que viajaban seis personas se estrelló sobre la Loop 20 y se incendió alrededor de las 10 p.m., de acuerdo con un comunicado de la Administración Federal de Aviación (FAA). Baer, quien también integró la junta directiva de Texas Tribune entre 2015 y 2017, fue la única víctima fatal. Los otros cinco pasajeros fueron trasladados a hospitales locales sin heridas graves y la mayoría recibió el alta poco después.

Capital Factory confirmó la muerte de Baer en un comunicado difundido este miércoles por la mañana y reseñado por Texas Tribune. La compañía señaló que durante más de dos décadas fue una “fuerza visionaria, mentor y defensor del ecosistema tecnológico y de startups de Texas”.

“Josh fue un líder valiente, un socio brillante y un querido amigo para muchos de nosotros”, dijo Bryan Chambers, presidente de Capital Factory. “Aunque estamos devastados por esta pérdida inimaginable, Josh construyó una organización increíblemente resiliente y un equipo profundamente capacitado”.

La aeronave, un jet ejecutivo Cessna 680A operado por NetJets, impactó también contra un automóvil cuyos ocupantes fueron trasladados a un hospital cercano con lesiones no críticas, según informó José Baeza, investigador del Departamento de Policía de Laredo. Además, cinco agentes fueron atendidos por inhalación de humo y dados de alta alrededor de las 2:45 a.m.