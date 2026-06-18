Muere a los 35 años Daveigh Chase, la actriz que dio voz a Lilo en 'Lilo & Stitch'

Publicado por Diane Hernández 18 de junio, 2026

La actriz estadounidense Daveigh Chase, recordada por dar voz a Lilo en la película animada Lilo & Stitch y por interpretar a Samara Morgan en la cinta de terror El aro (The Ring), falleció a los 35 años en California, según informaron medios locales.

De acuerdo con el portal especializado TMZ, que citó declaraciones de su pareja, Roy Hernández, la actriz murió el martes tras sufrir meningitis y una grave infección sanguínea que derivó en complicaciones sépticas y el fallo de varios órganos.

Hernández había abierto días antes una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para ayudar a cubrir los gastos médicos de la artista. En la descripción de la campaña explicó que Chase había sido diagnosticada con meningitis y múltiples infecciones en la sangre, y que los médicos le habían advertido que su estado era crítico.

Un cuadro de desnutrición que levantó las alertas

Según TMZ, la actriz había sido ingresada a un hospital de Los Ángeles a principios de junio debido a un cuadro de desnutrición.

Nacida en 1990, Chase alcanzó la fama desde niña al prestar su voz a Lilo Pelekai en la exitosa producción de Disney Lilo & Stitch (2002), papel que también interpretó en la serie animada derivada de la película. Asimismo, fue la voz de Chihiro Ogino en la versión en inglés de El viaje de Chihiro, la aclamada cinta del director japonés Hayao Miyazaki.

Del cine de terror a la televisión En el cine de terror dejó una huella imborrable gracias a su interpretación de Samara Morgan en El aro (2002), personaje por el que obtuvo el premio MTV Movie Award a Mejor Villana.

​

​Su trayectoria también incluyó una destacada participación en televisión. Entre 2006 y 2011 interpretó a Rhonda Volmer en la serie de HBO Big Love, apareciendo en 32 episodios. Además, formó parte de producciones como Donnie Darko, ER, Mercy, Sabrina, la bruja adolescente y La quinta sinfonía de Beethoven.

A lo largo de los años, la actriz también enfrentó diversos problemas legales que fueron ampliamente reportados por la prensa estadounidense.

Hasta el momento, el representante de Chase no ha emitido declaraciones públicas sobre su fallecimiento.

Daveigh Chase tenía 35 años.