Un estudio alerta de niveles de tensión sin precedentes en la falla de San Andrés en California

Publicado por Williams Perdomo 16 de junio, 2026

La tensión tectónica acumulada a lo largo de los sistemas de fallas de San Andrés y San Jacinto, en el sur de California, ha alcanzado e incluso superado en algunos sectores los niveles más altos observados en el último milenio, según una investigación liderada por científicos de la Universidad de Hawái en Mānoa.

El estudio, publicado en la revista científica Journal of Geophysical Research: Solid Earth, concluye que la región se encuentra en un estado de carga crítica y plantea escenarios que podrían tener implicaciones para la evaluación del riesgo sísmico en una de las zonas más pobladas de Estados Unidos.

Los investigadores desarrollaron un modelo físico por computadora para simular cómo se acumula y libera la tensión en los sistemas de fallas del sur de California, incluida la zona de Cajon Pass, un punto clave donde convergen las fallas de San Andrés y San Jacinto.

Para ello utilizaron un registro de 1.000 años de actividad sísmica reconstruido a partir de evidencias geológicas, como la datación por radiocarbono de sedimentos desplazados y registros obtenidos mediante anillos de crecimiento de árboles.

"Nuestros resultados muestran que los niveles de tensión en múltiples segmentos de falla están ahora en o por encima de los valores más altos observados en los últimos mil años y que la región podría ser capaz de experimentar una gran ruptura continua que involucre ambos sistemas de fallas", señaló Liliane Burkhard, autora principal del estudio e investigadora afiliada al Instituto de Geofísica y Planetología de la Universidad de Hawái y científica de la Universidad de Berna, en Suiza.

La investigación identifica además a Cajon Pass como una posible "puerta sísmica" capaz de bloquear o facilitar la propagación de grandes rupturas entre ambos sistemas de fallas.

Según Burkhard, las condiciones que determinan si esa "puerta" permanece cerrada o se abre parecen depender de la alineación de los niveles de tensión entre ambas fallas en el momento de una ruptura.

"En este momento, con niveles de tensión históricamente altos en toda la región y más de 160 años transcurridos desde la última gran ruptura, el sistema se encuentra en un estado de carga crítica", afirmó.

Los resultados sugieren que la tensión que normalmente se liberaría mediante grandes terremotos ha continuado acumulándose y se encuentra actualmente en niveles sin precedentes dentro del período analizado.

El estudio también plantea que Cajon Pass podría facilitar una ruptura simultánea de las fallas de San Andrés y San Jacinto, un escenario que, según los investigadores, podría resultar significativamente más destructivo que un evento asociado a una sola falla.

Las áreas potencialmente afectadas incluyen algunas de las regiones más pobladas del sur de California, como Los Ángeles, San Bernardino, Riverside y el valle de Coachella.