Connecticut: una inmigrante ilegal es acusada de matar a un policía y a su pareja mientras conducía bajo los efectos del alcohol y el cannabis

Publicado por Williams Perdomo 31 de julio, 2026

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que una inmigrante en situación irregular fue acusada de causar la muerte de un oficial de policía y de su pareja en un accidente de tránsito ocurrido en Danbury, Connecticut, mientras conducía bajo los efectos del alcohol. La agencia instó además a las autoridades estatales a cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para evitar que la sospechosa sea puesta en libertad.

En un mensaje publicado en la red social X, el DHS afirmó: "Un inmigrante ilegal MATÓ A UN POLICÍA en Danbury, Connecticut. Melissa Esperanza Ramírez Romero enfrenta cargos que incluyen dos cargos de homicidio involuntario en segundo grado después de atropellar y matar al oficial Cooper Whiteside y a su novia. Los políticos de los estados santuario de Connecticut deben cooperar con ICE y comprometerse a NO LIBERAR a esta asesina de nuevo en nuestras calles".

De acuerdo con información publicada por el New York Post, Melissa Ramírez, de 27 años y originaria de México, compareció ante un tribunal acusada de dos cargos de homicidio involuntario en segundo grado por la muerte del oficial Cooper Whiteside, de 38 años, y de su pareja, Brittany Islami, de 34.

Según la investigación policial citada por el medio, el accidente ocurrió alrededor de las 3:00 de la madrugada del 13 de julio, cuando la mujer conducía un vehículo Jeep a aproximadamente 56 millas por hora en una zona con límite de 45 millas por hora. Las autoridades sostienen que el vehículo invadió el carril por el que circulaba la motocicleta Harley-Davidson en la que viajaban las víctimas, provocando un choque frontal.

El Departamento de Seguridad Nacional confirmó al New York Post que Ramírez se encontraba ilegalmente en el país.

"Melissa Esperanza Ramírez-Romero es una inmigrante ilegal con antecedentes criminales y enfrenta cargos por homicidio vehicular y conducir bajo la influencia del alcohol. El 26 de julio de 2026, ICE presentó una orden de detención en su contra", indicó el organismo.