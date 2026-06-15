Ilia Topuria hospitalizado por posible fractura orbital tras su derrota ante Gaethje: "Está hecho polvo"

Publicado por Carlos Dominguez 15 de junio, 2026

La primera derrota de la carrera de Ilia Topuria dejó más que un título perdido. El hispanogeorgiano fue trasladado de urgencia al hospital tras recibir un duro castigo por parte de Justin Gaethje en el evento estelar del UFC Freedom 250, celebrado este domingo en los jardines de la Casa Blanca.

El combate terminó en el cuarto asalto por TKO, luego de que su esquina decidiera detener la pelea para protegerlo. Gaethje dominó los rounds finales con presión constante y golpes al rostro que dejaron a Topuria con la cara visiblemente destrozada, especialmente alrededor de los ojos.

El estado de Topuria

Dana White, presidente de la UFC, declaró en la rueda de prensa después del evento: "Ilia está en el hospital. Está hecho polvo. No soy médico, pero su ojo parecía que probablemente tiene una fractura orbital".

"Mi idea es que se vaya a casa a descansar y se lo tome con calma. Esta noche ha sido muy dura para él".

Topuria fue evacuado en ambulancia inmediatamente después del combate. Permanece ingresado en un hospital de Washington DC bajo observación médica. Algunos especialistas estiman que será muy difícil verlo de regreso en el octágono durante el resto de 2026, algunos hablan incluso de principios de 2027.