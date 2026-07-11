Reino Unido: la policía arresta a un sospechoso del asesinato de la diputada provida Anne Widdecombe

Publicado por Alejandro Baños 11 de julio, 2026

La policía británica detuvo a un joven sospechoso de ser el autor del asesinato de la diputada provida Anne Widdecombe, cuyo cuerpo fue hallado sin vida con signos de violencia en su domicilio hace unos días.

Poco después, el sospechoso fue puesto en libertad sin cargos. Las autoridades continúan investigando el crimen.

En la mañana de este jueves, las autoridades encontraron a Widdecombe muerta en su domicilio ubicado en el municipio de Haytor Vale, en el condado de Devon (Reino Unido). Varios agentes acudieron al lugar después de que la exdiputada británica no respondiese a las llamadas del canal Channel 5, donde tenía previsto hacer una intervención en el programa Matt Allwright.

El cuerpo de Widdecombe presentó varias heridas de gravedad, sin especificar si fueron cometidas por un arma blanca o un arma de fuego.

Las pruebas encontradas y los indicios llevaron a que los agentes iniciaran una investigación por asesinato. Pronto dieron con un primer sospechoso, un hombre de origen británico de 26 años cuya identidad no ha sido revelada.

Tras someterlo a interrogatorio, fue puesto en libertad sin cargos y quedó excluido de la investigación. En un primer momento, la policía británica cree que el asesinato no tiene motivaciones políticas ni terroristas.

Widdecombe, miembro del partido conservador Reform UK, fue diputada en el Parlamento británico entre 1987 y 2010. Posteriormente, entró en el Parlamento Europeo, donde tuvo un asiento entre 2019 y 2020.

Además, ejerció como ministra de Estado para las Prisiones y ministra de Estado para el Empleo durante el mandato del exprimer ministro John Mayor.

Entre sus posiciones, Widdecombe se opuso a legalizar el aborto y a todas las formas de eutanasia.