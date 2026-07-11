Muere Jayden Adams, futbolista sudafricano que disputó el Mundial 2026

Publicado por Alejandro Baños 11 de julio, 2026

El futbolista Jayden Adams, que disputó el Mundial 2026 con el combinado nacional de Sudáfrica, murió este sábado a los 25 años.

Gayton McKenzie, ministro de Deportes de Sudáfrica, fue el encargado de hacer pública la noticia.

"Con profunda conmoción y gran pesar me he enterado de la muerte de Jayden Adams", dijo McKenzie.

"El fútbol sudafricano ha perdido a uno de sus jóvenes talentos más brillantes", agregó.

La causa de la muerte no ha sido revelada. La policía informó que ha abierto una investigación después de que el cuerpo de un hombre de 25 años fuera encontrado en una casa en Schotschekloof, un suburbio en el centro de Ciudad del Cabo, según informó AFP.

Adams disputó minutos en los tres partidos de la fase de grupos con el combinado nacional sudafricano.