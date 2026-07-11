“Colonos” israelíes atacan a periodistas de CNN y bloquean al congresista demócrata Ro Khanna en Cisjordania: la Policía israelí arresta a cuatro sospechosos

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 11 de julio, 2026

Cisjordania registró dos episodios graves de violencia de "colonos" israelíes en menos de una semana: el bloqueo agresivo del representante demócrata Ro Khanna el miércoles pasado y el ataque contra un equipo de CNN y otros periodistas el sábado, que terminó con cuatro arrestos por parte de la Policía israelí.

Khanna, congresista progresista de California y crítico de Israel que evalúa una candidatura presidencial en 2028, dijo que fue detenido por "colonos" armados con rifles M4 cuando su comitiva recorría la aldea de Khirbet Zanuta, en el sur de Cisjordania. Khanna se encontraba observando un pueblo palestino destruido cuando un grupo armado rodeó la camioneta de su grupo y bloqueó el camino de salida.

Israeli settlers, brandishing American made M4s, detained me & other Americans on my trip to Palestine.



When the IDF arrived, they sided with the settlers & continued our detention.



They made a huge mistake.



You will be hearing more soon. https://t.co/rZw8bRAn64 pic.twitter.com/4z50Ye4I7K — Ro Khanna (@RoKhanna) July 11, 2026

"Llegan estos matones con ametralladoras —M4, una ametralladora de fabricación estadounidense— y nos detienen. Bloquean el camino. Y después llaman al Ejército israelí, y el Ejército israelí está del lado de ellos, no del lado de los estadounidenses", dijo Khanna.

Un asesor de Khanna que estaba en el grupo, Cameron Kasky, dijo que estuvieron retenidos durante más de una hora e hicieron llamados a la embajada de EEUU en Jerusalén pidiendo ayuda. Según el propio Khanna, citado por CNN, los soldados israelíes que llegaron a la escena no intervinieron de inmediato, sino que conversaron con los hombres armados antes de que estos se retiraran. Las FDI, por su parte, sostuvieron que sus tropas dispersaron a los civiles armados y permitieron que los vehículos continuaran su camino, y rechazaron que sus soldados hubieran participado en el bloqueo.

Tres días después, otro grupo de "colonos" israelíes atacó a un equipo de CNN y a otros periodistas cerca del pueblo de Sinjil, al norte de Ramala, mientras cubrían el primer aniversario del asesinato de Saif Musallet, un palestino-estadounidense golpeado hasta la muerte por civiles israelíes armados en julio del año pasado. A los pocos minutos de que los periodistas llegaran al lugar donde mataron a Musallet, los atacantes se abalanzaron sobre la zona; cuando el equipo de CNN y otros periodistas intentaron retirarse, cuatro hombres bloquearon el camino con su auto e impidieron que los vehículos avanzaran. Los cuatro portaban varas de madera y metal, y piedras; uno de ellos empuñó un cuchillo e intentó perforar los neumáticos del vehículo de CNN.

Los atacantes luego saltaron sobre el vehículo que iba detrás del de CNN —que transportaba a otro grupo de periodistas— y rompieron su parabrisas. Otro grupo intentó bloquear una ruta de salida distinta antes de perseguir a los periodistas hacia la localidad de Sinjil. Cuando llegaron oficiales de policía y soldados israelíes, la Policía dijo que arrestó a cuatro sospechosos tras localizar su vehículo cerca de allí, donde incautó garrotes y un cuchillo.

"La Policía de Israel y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) consideran muy grave cualquier manifestación de violencia o daño a la propiedad, especialmente cuando se trata de personal de prensa en ejercicio de su trabajo", dijo la Policía en un comunicado.

Khanna, en tanto, describió con dureza la actitud tanto de los "colonos" como de los soldados que presenció durante su detención: "Vi la arrogancia en los ojos de esos colonos, jóvenes de 21 y 22 años con armas, riéndose de habernos detenido, la arrogancia de esos jóvenes soldados de las FDI que financian mis impuestos, sin ningún respeto por el hecho de que estaban deteniendo a estadounidenses", dijo el congresista a CNN. Tras el asesinato de Musallet en julio de 2025, el embajador de EEUU en Israel, Mike Huckabee, lo había calificado de "acto criminal y terrorista" e instado a las autoridades a investigar; pero el padre de Musallet dijo a CNN que no se ha arrestado a nadie por ese crimen.

Ambos episodios se dan pocos días después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reconociera en una entrevista con Dana Bash de CNN, el martes, que la violencia de este sector en Cisjordania "explotó más allá de lo imaginable". Netanyahu describió a los responsables como un grupo de 150 "delincuentes juveniles" y dijo que la Policía y el Ejército "toman medidas", aunque los tribunales israelíes "son muy indulgentes" con los condenados por este tipo de violencia.

“Colonos” es el término con el que la prensa internacional habitualmente designa a los ciudadanos israelíes que se han establecido en asentamientos construidos en Cisjordania desde que Israel ocupó el territorio en la guerra de 1967. La mayoría de los países y la ONU consideran esos asentamientos ilegales bajo el derecho internacional, citando la Cuarta Convención de Ginebra. Pero en Israel, en cambio, se rechaza esa caracterización, pues argumentan que Cisjordania es territorio en disputa con presencia judía milenaria, y en su nomenclatura oficial —así como en el uso que hacen los propios residentes de los asentamientos y sectores del gobierno israelí— la región se denomina "Judea y Samaria", y sus habitantes, "residentes" de esa zona, no "colonos".

Pese a las declaraciones de Netanyahu, la violencia de "colonos" en Cisjordania se ha intensificado en los últimos meses, en algunos casos con soldados israelíes que permanecen impasibles ante los ataques. El caso de Khanna se suma, además, a una serie de visitas de figuras demócratas con posibles aspiraciones presidenciales a Cisjordania en los últimos días, en momentos en que la conducta de Israel hacia los palestinos se ha convertido en un punto de fricción dentro del Partido Demócrata de cara a las elecciones legislativas de noviembre. De hecho, cada vez más los votantes demócratas tienden a ser críticos de Israel, por lo que el altercado violento contra un congresista progresista puede ser particularmente delicado para la relación entre ambos países.