Mojtaba Jamenei amenaza por la muerte de su padre: la venganza es "inevitable"

Publicado por Alejandro Baños 11 de julio, 2026

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, lanzó una amenaza contra la alianza occidental debido a la muerte de su padre y predecesor en el cargo, Ali Jamenei.

El ex líder supremo iraní fue enterrado este viernes en Mashhad, su ciudad natal, tras una semana de funerales en todo el país.

Mediante un mensaje al que tuvo acceso AFP, Mojtaba señaló que la venganza por la muerte de su padre y la de "todos los mártires" es "inevitable", al mismo tiempo que definió a Estados Unidos e Israel como "asesinos criminales y deshonrosos".

Además, dijo que el nombre de los responsables "figuran en una lista", sin hacer referencia sobre sus identidades.

Durante los funerales, los partidarios del régimen señalaron directamente al presidente Donald Trump y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a los que amenazaron de muerte mediante proclamas y pancartas.

Jamenei murió en febrero durante unas ofensivas conjuntas llevadas a cabo por la Administración Trump y el Gobierno israelí, como parte del conflicto en Oriente Medio. Poco después, Mojtaba —quien resultó gravemente herido en aquellos ataques— asumió el cargo de líder supremo de Irán, aunque no ha aparecido en público desde entonces.