Informe: 2025 fue el tercer año más violento registrado para los judíos estadounidenses

Publicado por Bethany Blankley | The Center Square contributor | Just The News 10 de mayo, 2026

El año pasado fue el tercer año más violento registrado para los judíos estadounidenses, según un análisis de la Liga Antidifamación (ADL).

Aunque los incidentes antisemitas de acoso y vandalismo disminuyeron significativamente el año pasado con respecto a los máximos históricos de 2023 y 2024, las agresiones físicas contra judíos fueron las más altas registradas desde que la ADL comenzó a hacer un seguimiento de los incidentes antisemitas en 1979.

La ADL realiza un seguimiento de los informes de incidentes delictivos y no delictivos de acoso antisemita, vandalismo contra la propiedad y agresiones dirigidas contra individuos o grupos debido a su identidad judía.

El año pasado, según los datos, se denunciaron 6.274 incidentes de acoso antisemita, vandalismo y agresión. Esta cifra es inferior a los 9.354 incidentes registrados en 2024, según informó The Center Square. Si bien la caída del 33% desde 2024 es significativa, ADL señala que el número sigue siendo cinco veces mayor que hace 10 años.

Los incidentes antisemitas aumentaron drásticamente en todo el país después de los ataques terroristas de Hamas contra Israel del 7 de octubre de 2023. Esto fue después de que los incidentes antisemitas ya estuvieran en un máximo histórico en 2022, con un aumento del 87% que se produjo en el suroeste de EEUU, señaló The Center Square. Los incidentes aumentaron en 2023, batiendo récords. Estos récords volvieron a batirse en 2024, el año con más incidentes registrados.

Las agresiones físicas también aumentaron ligeramente el año pasado, pasando de 196 en 2024 a 203 en 2025.

Cabe destacar que tres personas judías fueron asesinadas el año pasado.

Los incidentes con armas mortales también aumentaron el año pasado. De los 32 registrados, varios fueron noticia nacional, incluido el tiroteo del Museo Judío de la Capital en Washington, D.C., donde dos empleados de la embajada israelí murieron tiroteados. Otro tuvo lugar en Colorado, donde un ciudadano egipcio lanzó cócteles molotov contra una multitud que participaba en una marcha de solidaridad por los rehenes tomados por Hamás. Otro fue el intento de asesinato político del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, por parte de un autor que prendió fuego a la casa del gobernador mientras él y su familia dormían dentro.

En siete de los 32 casos, las víctimas fueron atacadas por su supuesto apoyo a Israel, según el análisis.

La mayoría de los incidentes antisemitas ocurridos en todo el país se produjeron en lugares públicos, seguidos de instituciones judías, colegios y universidades y escuelas públicas K-12, según los datos.

El mayor número de incidentes antisemitas se produjo en Nueva York (1.160), California (817) y Nueva Jersey (687), según los datos.

Los 10 estados donde se denunció el mayor número de incidentes antisemitas fueron Nueva York, California, Nueva Jersey, Florida, Pensilvania, Massachusetts, Illinois, Texas, Maryland y Colorado.

La ciudad de Nueva York fue la que comunicó el mayor número de incidentes antisemitas de todas las ciudades del país, con 860 incidentes. En Manhattan se produjeron más de la mitad de los incidentes, 465; seguida de 278 en Brooklyn.

Más de la mitad de las agresiones antisemitas denunciadas en Nueva York, el 56%, se produjeron en Brooklyn; el 60% de todas las agresiones en todo el estado tuvieron como objetivo a judíos ortodoxos, según los datos.

El condado de Los Ángeles fue el que registró más incidentes antisemitas de todos los condados del país.

También representó casi la mitad de todos los incidentes denunciados, 398. Casi todos los incidentes denunciados en el condado fueron antisemitas. Casi todos los incidentes denunciados en el condado fueron en Los Ángeles, 322.

En Nueva Jersey, el condado de Bergen registró el 20% de los incidentes del estado, 139. Las comunidades de Teaneck, Bergenfield y Englewood fueron las más atacadas, según el análisis. Los incidentes de vandalismo y agresión también aumentaron en Nueva Jersey a lo largo del año.

Un factor clave para una marcada reducción de la violencia y los ataques antisemitas en los campus universitarios se debió a que el movimiento de acampada fue clausurado, señala el informe. La ADL no da crédito a la Administración Trump o al Congreso por haberlo cerrado.

Cuando comenzaron los disturbios y los campus universitarios fueron tomados por partidarios de Hamás que atacaron a estudiantes israelíes y judíos, el presidente Donald Trump amenazó con retener la financiación federal hasta que las universidades y colegios cambiaran sus políticas para proteger a los estudiantes judíos. El Congreso también celebró varias audiencias que tuvieron como resultado que los decanos de las universidades de la Ivy League se vieran obligados a dimitir.

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