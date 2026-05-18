GTA 6 ya tiene fecha confirmada: sale el 19 de noviembre y no se retrasa

Publicado por Carlos Dominguez 18 de mayo, 2026

Strauss Zelnick, CEO de Take-Two, ha cerrado todos los rumores al confirmar que el desarrollo avanza según lo previsto y que la fecha es definitiva. GTA 6 llegará exactamente el 19 de noviembre de 2026, y no habrá más retrasos.

Zelnick pone fin a los rumores: “GTA 6 sale en noviembre”

Después del retraso anunciado en 2025, que movió el juego de mayo a noviembre de 2026, las redes se llenaron de especulaciones sobre posibles nuevos retrasos. Sin embargo, Zelnick ha sido rotundo: GTA 6 tiene fecha cerrada y el estudio tiene "máxima confianza" en el lanzamiento.

El directivo incluso bromeó diciendo que "muchos van a enfermar ese día", en referencia a la clásica broma de pedir el día libre para jugar al estreno.

GTA 5 ya es un fenómeno: más de 225 millones de copias vendidas

GTA 5 sigue rompiendo récords con más de 225 millones de copias vendidas en todo el mundo. Su modo online continúa recibiendo actualizaciones constantes y mantiene a millones de jugadores activos cada mes.

Ahora toda la atención está puesta en GTA 6. La expectación es tan alta que analistas de la industria lo consideran el posible lanzamiento más grande de la historia de los videojuegos. Rockstar Games busca no solo igualar el éxito de GTA 5, sino superarlo con creces.