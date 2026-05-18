California: podio compartido con un atleta trans, la humillación que enfurece al deporte femenino

Publicado por Carlos Dominguez 18 de mayo, 2026

El atletismo de secundaria en California volvió a estar en el centro de la tormenta. Durante las finales de la sección sur de la California Interscholastic Federation (CIF), celebrada el sábado en Moorpark, el estudiante AB Hernández, de Jurupa Valley High School, se llevó el triunfo en tres pruebas de salto en categoría femenina: altura, longitud y triple salto. Lo que pasó después en las ceremonias de premiación encendió el debate en todo el país.

Para ajustar las clasificaciones, los organizadores aplicaron una regla especial que ya usaron el año pasado: las deportistas mujeres que llegaron justo detrás de Hernández subieron un puesto en la clasificación oficial. Eso significó que varias chicas compartieron el primer lugar en el podio con el deportista.

California tiene desde 2013 la ley AB 1266 que permite a los estudiantes competir según su identidad de género. La CIF, el organismo que regula el deporte escolar, la sigue al pie de la letra. El año pasado, tras el dominio de Hernández en el estatal, hubo tantas quejas que implementaron este "programa piloto" para ajustar plazas y clasificaciones cuando hay un atleta trans en la prueba. Lo que iba a ser temporal parece que se extendió.

Políticos y activistas estallan contra la CIF

Las fotos y vídeos de Hernández compartiendo podio con las otras competidoras se viralizaron y provocaron todo tipo de reacciones en las redes lo que desató fuertes críticas contra la CIF por parte de políticos republicanos como los representantes Tim Burchett (R-Tenn.) y Nancy Mace (R-N.C.), y de activistas como Riley Gaines y Jennifer Sey.

Tim Burchett publicó en X una foto de la ceremonia de premios en donde aparecía Hernández compartiendo podio con otra competidora y escribió: "Acabo de vomitar". Por su parte, Nancy Mace compartió la misma foto y exclamó: "Esto es indignante. Protejan el deporte femenino".

Gaines hizo lo propio y en su mensaje expresó: "Si tienes que inventar un podio compartido para el chico que compite en la categoría femenina, ya estás admitiendo que sabes que no es una chica y que su participación es injusta".

"En ese momento, lo único que estás haciendo es buscar un ritual de humillación pública para las chicas", añadió.

Mientras Hernández avanza, Newsom responde a las críticas

Una fuente de la oficina del gobernador Gavin Newsom envió un comunicado a Fox News Digital días antes de una protesta organizada por un grupo de manifestantes bajo la bandera de "Salven el Deporte de las Chicas".

"El gobernador ha dicho que las discusiones sobre este tema deben guiarse por principios de justicia, dignidad y respeto. Rechaza el intento cínico de la derecha de utilizar este debate como excusa para vilipendiar a niños individuales. La posición del gobernador es clara: estar con todos los niños y plantarse frente a los acosadores", señala el texto.

Hernández, campeona de la Sección Sur por segundo año consecutivo, clasificó a las preliminares estatales de la CIF, que se disputarán el próximo sábado. Las finalistas estatales se definirán en Clovis los días 29 y 30 de mayo.