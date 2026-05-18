ANÁLISIS
California: podio compartido con un atleta trans, la humillación que enfurece al deporte femenino
AB Hernández, un atleta transgénero, arrasó en salto de altura, longitud y triple salto, pero la CIF decidió que las deportistas que quedaron en segundo lugar también subieran al primer puesto del podio, provocando una ola de furia en todo el país.
El atletismo de secundaria en California volvió a estar en el centro de la tormenta. Durante las finales de la sección sur de la California Interscholastic Federation (CIF), celebrada el sábado en Moorpark, el estudiante AB Hernández, de Jurupa Valley High School, se llevó el triunfo en tres pruebas de salto en categoría femenina: altura, longitud y triple salto. Lo que pasó después en las ceremonias de premiación encendió el debate en todo el país.
Just The News
Paxton anuncia que el acuerdo con el Texas Children's Hospital incluirá la primera "clínica de detransición"
Misty Severi
Para ajustar las clasificaciones, los organizadores aplicaron una regla especial que ya usaron el año pasado: las deportistas mujeres que llegaron justo detrás de Hernández subieron un puesto en la clasificación oficial. Eso significó que varias chicas compartieron el primer lugar en el podio con el deportista.
California tiene desde 2013 la ley AB 1266 que permite a los estudiantes competir según su identidad de género. La CIF, el organismo que regula el deporte escolar, la sigue al pie de la letra. El año pasado, tras el dominio de Hernández en el estatal, hubo tantas quejas que implementaron este "programa piloto" para ajustar plazas y clasificaciones cuando hay un atleta trans en la prueba. Lo que iba a ser temporal parece que se extendió.
Políticos y activistas estallan contra la CIF
Las fotos y vídeos de Hernández compartiendo podio con las otras competidoras se viralizaron y provocaron todo tipo de reacciones en las redes lo que desató fuertes críticas contra la CIF por parte de políticos republicanos como los representantes Tim Burchett (R-Tenn.) y Nancy Mace (R-N.C.), y de activistas como Riley Gaines y Jennifer Sey.
Tim Burchett publicó en X una foto de la ceremonia de premios en donde aparecía Hernández compartiendo podio con otra competidora y escribió: "Acabo de vomitar". Por su parte, Nancy Mace compartió la misma foto y exclamó: "Esto es indignante. Protejan el deporte femenino".
Política
La AMA en la encrucijada: ¿apoya o restringe los procedimientos trans en menores?
Carlos Dominguez
Gaines hizo lo propio y en su mensaje expresó: "Si tienes que inventar un podio compartido para el chico que compite en la categoría femenina, ya estás admitiendo que sabes que no es una chica y que su participación es injusta".
"En ese momento, lo único que estás haciendo es buscar un ritual de humillación pública para las chicas", añadió.
Mientras Hernández avanza, Newsom responde a las críticas
Una fuente de la oficina del gobernador Gavin Newsom envió un comunicado a Fox News Digital días antes de una protesta organizada por un grupo de manifestantes bajo la bandera de "Salven el Deporte de las Chicas".
"El gobernador ha dicho que las discusiones sobre este tema deben guiarse por principios de justicia, dignidad y respeto. Rechaza el intento cínico de la derecha de utilizar este debate como excusa para vilipendiar a niños individuales. La posición del gobernador es clara: estar con todos los niños y plantarse frente a los acosadores", señala el texto.
Hernández, campeona de la Sección Sur por segundo año consecutivo, clasificó a las preliminares estatales de la CIF, que se disputarán el próximo sábado. Las finalistas estatales se definirán en Clovis los días 29 y 30 de mayo.