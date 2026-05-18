Escudo sanitario: los CDC y el DHS activan restricciones inmediatas para frenar la llegada del ébola

Publicado por Alejandro Baños 18 de mayo, 2026

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) están tomando medidas para evitar la entrada de personas contagiadas con ébola tras el brote producido en la República Democrática del Congo o en Uganda, entre otros países de África.

Aun así, las agencias se encargaron de no alarmar y consideraron que el riesgo para el país es "bajo".

"Los CDC, el DHS y otras agencias federales pertinentes están adoptando medidas proactivas para proteger la salud y la seguridad de la población estadounidense en respuesta a los brotes actuales de la enfermedad por el virus del ébola", informaron a través de un comunicado.

Las medidas tomadas por los CDC y el DHS -que tienen un carácter "inmediato"- son las siguientes:

"Se reforzarán los controles de salud pública y la vigilancia de los viajeros que lleguen de zonas afectadas por brotes de ébola en la región".

y la vigilancia de los viajeros que lleguen de zonas afectadas por brotes de ébola en la región". "Se impondrán restricciones de entrada a los titulares de pasaportes no estadounidenses que hayan estado en Uganda, la República Democrática del Congo o Sudán del Sur en los últimos 21 días".

a los titulares de pasaportes no estadounidenses que hayan estado en Uganda, la República Democrática del Congo o Sudán del Sur en los últimos 21 días". "Se coordinarán con las compañías aéreas, los socios internacionales y los funcionarios de los puntos de entrada para identificar y gestionar a los viajeros que puedan haber estado expuestos al virus del ébola".

que puedan haber estado expuestos al virus del ébola". "Se reforzará las actividades de respuesta de protección sanitaria en los puertos, el rastreo de contactos, la capacidad de pruebas de laboratorio y la preparación de los hospitales en todo el país".

en los puertos, el rastreo de contactos, la capacidad de pruebas de laboratorio y la preparación de los hospitales en todo el país". "Se continuará el despliegue de personal de los CDC para apoyar los esfuerzos de contención del brote en las regiones afectadas".

Hasta la fecha de publicación de este artículo, "se han reportado diez casos confirmados y 336 casos sospechosos, incluyendo 88 fallecimientos" en la República Democrática del Congo y "se han confirmado dos casos, incluido un fallecimiento" en Uganda, según detallaron los CDC.

El pasado domingo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una emergencia internacional.

¿Qué es el ébola? ¿Cuáles son sus síntomas?

El ébola es una enfermedad "causada por un grupo de virus conocidos como ortoebolavirus", de acuerdo a la definición de los CDC. La persona que contrae la enfermedad puede empezar a presentar síntomas a partir del segundo día de haber estado en contacto con un ortoebolavirus, aunque lo normal es ocho o nueve días después. El contagio se produce a través de los fluidos corporales de personas ya infectadas.

Los síntomas son: