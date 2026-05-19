La factura de Pep Guardiola en el Manchester City: $250 millones por temporada, $108 millones por título

Publicado por Alejandro Baños 19 de mayo, 2026

La confirmación de una de las noticias deportivas más notables de este año está a punto de producirse. Tras una década al mando, Pep Guardiola abandonará el Manchester City, tal y como informan diversos medios británicos, dejando un legado de 19 títulos con el que ratifica que es el mejor técnico que han tenido los Citizens en toda su historia. Entre sus éxitos consta el hecho de que es el principal artífice de la primera y única UEFA Champions League que ha ganado el equipo inglés hasta la fecha.

Eso sí, para la 'obra maestra' que ha creado en el City, Guardiola ha tenido ayuda. Mucha ayuda económica. Porque Mansour bin Zayed Al Nahayan, miembro de una de las familias más adineradas de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y propietario del equipo inglés desde 2008, ha hecho realidad todos los deseos del técnico español para construir un plantel superior al del resto de sus principales rivales, tanto locales como del fútbol europeo. Deseos en forma de jugadores.

En total, en las diez temporadas en las que Guardiola ha estado al frente del banquillo citizen, la propiedad ha gastado cerca de 1.800 millones de libras (casi 2.500 millones de dólares). O lo que es lo mismo, unos 250 millones de dólares cada curso y 108 millones de dólares por cada título conseguido. Jack Grealish -fichaje más caro de la historia del Manchester City-, Ruben Dias o Rodri Hernández son algunas de las millonarias peticiones que hizo Guardiola en distintos momentos y que la propiedad emiratí aceptó traer, costasen lo que costasen.

Los fichajes más caros del City con Guardiola como técnico

Jack Grealish (2021). Procedente del Aston Villa (Inglaterra), costó unos 136 millones de dólares .

(2021). Procedente del Aston Villa (Inglaterra), costó unos . Josko Gvardiol (2023). Procedente del RB Leipzig (Alemania), costó unos 105 millones de dólares .

(2023). Procedente del RB Leipzig (Alemania), costó unos . Omar Marmoush (2025). Procedente del Eintracht Frankfurt (Alemania), costó unos 87 millones de dólares .

(2025). Procedente del Eintracht Frankfurt (Alemania), costó unos . Antoine Semenyo (2026). Procedente del Bournemouth (Inglaterra), costó unos 84 millones de dólares .

(2026). Procedente del Bournemouth (Inglaterra), costó unos . Ruben Dias (2020). Procedente del SL Benfica (Portugal), costó unos 83 millones de dólares .

(2020). Procedente del SL Benfica (Portugal), costó unos . Rodri Hernández (2019). Procedente del Atlético de Madrid (España), costó unos 81 millones de dólares .

(2019). Procedente del Atlético de Madrid (España), costó unos . Riyad Mahrez (2018). Procedente del Leicester City (Inglaterra), costó unos 79 millones de dólares .

(2018). Procedente del Leicester City (Inglaterra), costó unos . Joao Cancelo (2019). Procedente de la Juventus (Italia), costó unos 76 millones de dólares .

(2019). Procedente de la Juventus (Italia), costó unos . Aymeric Laporte (2018). Procedente del Athletic Club (España), costó unos 76 millones de dólares.

¿Por qué Erling Haaland no está entre los fichajes más caros del City?

Cabe destacar que Kevin De Bruyne, quien es el tercer fichaje más caro de la historia del City, llegó al equipo en 2015 -procedente del Wolfsburgo (Alemania) por unos 88 millones de dólares, según detalla Transfermarkt-, una temporada antes del comienzo de la era Guardiola.

También es reseñable que en el top ten de fichajes más caros de la historia del City no se encuentre el de Erling Haaland, su traspaso más mediático. El equipo inglés lo incorporó desde el Borussia Dortmund (Alemania) por cerca de 70 millones de dólares.

Tampoco están entre las diez operaciones más caras leyendas del City como son John Stones, David Silva, Vincent Kompany o Bernardo Silva ni futbolistas de sobra conocidos como Sergio Agüero, Raheem Sterling o Robinho.