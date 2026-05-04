Miles de evangélicos llenan el Metropolitano en ‘The Change 2026’: "España, tu tiempo ha llegado"

Publicado por Diane Hernández 4 de mayo, 2026

El estadio Riyadh Air Metropolitano se convirtió el sábado en el epicentro de un multitudinario evento cristiano. Más de 35.000 personas, según los organizadores, asistieron a The Change Madrid 2026, un encuentro que combinó música góspel, oración colectiva y mensajes centrados en la conversión espiritual en la capital española.

La cita, celebrada en la casa del Atlético de Madrid, fue presentada como uno de los mayores eventos cristianos contemporáneos de Europa. Aunque la entrada era gratuita, los asistentes debían registrarse previamente a través de la web oficial.

Tras la jornada, la organización resumió el evento con un mensaje difundido en redes sociales: "Oraciones respondidas en una noche que transforma almas. España, tu tiempo ha llegado. Los cielos están abiertos".

Música, predicación y vocación internacional

El programa incluyó actuaciones de artistas cristianos, un coro góspel internacional y predicadores llegados de distintos países. La organización subrayó su intención de posicionar a Madrid como un referente europeo del góspel y como punto de encuentro para comunidades cristianas de Europa, América y África.

Entre los artistas participantes destacaron nombres como BeBe Winans, Marcos Brunet, Débora Romo, Kike Pavón y MOG Music.

Dani Alves centra la atención mediática

Uno de los momentos más destacados fue la intervención de Dani Alves, exjugador del FC Barcelona y de la selección brasileña.

Durante su participación, el exfutbolista compartió un testimonio personal marcado por su paso por prisión y su conversión religiosa: "Estuve 14 meses en la cárcel, pero en la cárcel Cristo me hizo libre", afirmó ante los asistentes. "Yo lo he perdido todo, pero al perderlo todo encontré a Jesús", añadió.

Su presencia generó una amplia repercusión mediática, tanto por su trayectoria deportiva como por su situación judicial reciente. Alves fue condenado en 2024 por agresión sexual a cuatro años y medio de prisión, aunque posteriormente fue absuelto en 2025 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La Fiscalía recurrió dicha absolución ante el Tribunal Supremo.

Distancia institucional de la Archidiócesis Archidiócesis de Madrid se desvinculó públicamente de la convocatoria semanas antes de su celebración.

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​En un comunicado, el Arzobispado no se autorizaron actividades misioneras en parroquias ni espacios diocesanos y lamentó la falta de coordinación con la pastoral local. El evento también estuvo rodeado de cierta controversia institucional. Lase desvinculó públicamente de la convocatoria semanas antes de su celebración.​En un comunicado, el Arzobispado señaló que la iniciativa había sido promovida por entidades ajenas a la diócesis y que no se había contado con la Delegación de Ecumenismo y Relaciones Interconfesionales para su organización. Asimismo, indicó quey lamentó la falta de coordinación con la pastoral local.

Un evento multitudinario con mensaje espiritual

The Change Madrid 2026 reunió a fieles de distintas comunidades cristianas, con predominio del ámbito evangélico, en una jornada marcada por la música, la fe y los mensajes de transformación personal.

Más allá de las cifras de asistencia, el encuentro evidenció la creciente visibilidad de este tipo de congregaciones en España y su capacidad de convocatoria en grandes espacios.