Lakers-Thunder, el gran aliciente de las semifinales de los Playoffs de la NBA

Publicado por Alejandro Baños 4 de mayo, 2026

El camino hacia el Trofeo Larry O'Brien se estrecha. Tras la conclusión de la primera ronda -en la que hubo alguna sorpresa que otra-, únicamente quedan ocho franquicias en los Playoffs de la NBA, dispuestas a seguir dando el 100% sobre el parqué en las semifinales para lograr escribir -o reescribir- su nombre en el palmarés.

Lakers-Thunder

Es, sin duda, el enfrentamiento más atractivo de las semifinales de los Playoffs de la NBA. Después de vencer a los Houston Rockets, los Los Angeles Lakers tienen ante sí una misión improbable pero no imposible de conseguir: derrocar a los Oklahoma City Thunder. Los vigentes campeones barrieron a los Phoenix Suns en la primera ronda.

Con la incógnita sobre si podrá jugar o no Luka Doncic -no disputó ni un solo minuto frente a los Rockets debido a una lesión-, los Lakers se aferran a LeBron James, quien mostró un gran nivel en la primera ronda. Delante suyo estará Shai Gilgeous-Alexander, el mejor jugador del mundo en estos momentos. Al canadiense le acompañan figuras como Chet Holmgren. Los Thunder ejercerán de locales en los dos primeros juegos.

Spurs-Timberwolves

En la otra semifinal de la Conferencia Oeste, unos resurgidos San Antonio Spurs, que no pasaron grandes apuros frente a los Portland Trail Blazers, esperan a los Minnesota Timberwolves, que protagonizaron una de las grandes epopeyas de la primera ronda al dejar en el camino a los Denver Nuggets.

No está claro si Anthony Edwards estará en condiciones de enfrentarse a los Spurs, lidiando con problemas físicos durante mucho tiempo. Julius Randle está siendo el hombre más destacado de los Timberwolves en estos Playoffs. Delante estará un joven talento que ya es presente de la NBA: Victor Wembanyama. También De'Aaron Fox. Las dos primera mangas se disputarán en Texas.

Knicks-76ers

Al otro lado de la NBA, en la Conferencia Este, los New York Knicks, que llegan tras derrotar a los Atlanta Hawks en la primera ronda, se enfrentarán a unos Philadelphia 76ers cargados de moral tras eliminar a los Boston Celtics, la franquicia más laureada de la historia de la mejor liga de baloncesto del mundo que partía como una de las favoritas antes de que comenzasen los Playoffs.

El tándem neoyorquino conformado por Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns se verá las caras con el propuesto por Tyrese Maxey y Joel Embiid, líderes de los 76ers. Este útlimo parece que ha recuperado su mejor versión, ya que fue decisivo en la victoria frente a los Celtics. Los dos primeros juegos se disputarán en el Madison Square Garden.

Pistons-Cavaliers

Por último, los Detroit Pistons consiguieron avanzar tras sufrir más de lo debido frente a los Orlando Magic en la primera ronda. Ahora, los líderes de la clasificación de la Conferencia Este en la temporada regular, batallarán sobre las maderas con los Cleveland Cavaliers, que se impusieron en una reñida eliminatoria a los Toronto Raptors.

Para que Detroit -que jugará en su estadio los dos primeros juegos- continúe escalando necesitará que Cade Cunningham siga exhibiéndose como lo ha hecho hasta ahora, igual que Tobias Harris, que se ha consolidado como el compañero de armas de la estrella de los Pistons. Los Cavaliers confiarán en Donovan Mitchell o James Harden, entre otros.